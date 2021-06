Würzburg

17:30 Uhr

Grenzerfahrung auch für Rettungskräfte: "Wir sind tief erschüttert"

Plus Etwa 150 Rettungskräfte sorgten sich in Würzburg um die Opfer des Messerangriffs. Wie der Einsatz koordiniert wurde und warum nun seelsorgerische Betreuung so wichtig ist.

Von Katja Glatzer

Am Freitagnachmittag um 17.08 Uhr ging der Notruf in der Integrierten Leitstelle in Würzburg ein: Großeinsatz in der Würzburger Innenstadt. Den Helfern, die wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, bot sich ein Bild des Grauens. Ein 24-jähriger Mann hatte mehrere Personen in einem Kaufhaus am Barbarossaplatz mit einem Messer niedergestochen, drei Menschen starben, sechs weitere wurden schwer verletzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen