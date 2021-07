Messerattacke: Ist der Täter bei den Behörden durchs Raster gefallen?

Plus Der Würzburger Messer-Angreifer war drogenabhängig, hatte Wahnvorstellungen und musste Medikamente nehmen. Hilfe durch Sozialpädagogen hat der Mann nicht angenommen.

Hätte man die Tat verhindern können? Diese Frage stellt sich nach jedem Verbrechen. Besonders aber, wenn der Täter der Polizei bereits bekannt, gewalttätig und psychisch auffällig war. Verschiedene Behörden hatten mit dem Würzburger Messerangreifer in den vergangenen sechs Jahren zu tun. Gab es Versäumnisse?