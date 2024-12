Wann und wo um den Jahreswechsel besonders viel Verkehr droht

Vor, während und auch noch nach Weihnachten müssen Reisende mit viel Verkehr und auch Staus rechnen. Denn rund um die Festtage machen sich viele auf den Weg zu ihren Verwandten oder in den Winterurlaub. Zusätzlich zu den Feiertagen beginnen am Freitag, 20. Dezember, auch noch die Weihnachtsferien. In den meisten Bundesländern dauern diese dann bis zum Ende der ersten Januar-Woche 2025.

Am Montag, 30. Dezember , rechnet der ADAC mit einem verstärkten Verkehrsaufkommen. Womöglich sind einige an diesem Tag auf dem Weg zu Freundinnen und Freunden, Verwandtschaft oder dem Ort, an dem sie Silvester feiern wollen. Zudem könne es laut ACE auch in den Innenstädten voller werden.

Silvester, 31. Dezember , hingegen dürfte verkehrstechnisch eher ruhiger werden. An diesem Tag sollte es nur wenige Staus auf Deutschlands Autobahnen geben, so der ADAC. Wenn, dann wird der Hauptreiseverkehr am Vormittag und Mittag stattfinden, so die Prognose.

Für den Neujahrstag am 1. Januar, in diesem Jahr ein Mittwoch, soll es wieder etwas voller auf Deutschlands Straßen werden. Etliche Autofahrerinnen und Autofahrer werden an diesem Tag – tendenziell am Nachmittag und Abend – von ihren Besuchen zurückkehren. Zudem enden in Berlin und Brandenburg die Ferien.

Ab Donnerstag, 2. Januar, nimmt die Staugefahr dann immer weiter zu. In den Städten sind wieder mehr Menschen unterwegs, vor allem zum Einkaufen, so der ACE. Wer an diesem Tag nur schnell in die Stadt möchte, ist besser mit Bus und Bahn beraten. Auf den Autobahnen und Bundesstraßen wird der Heimreiseverkehr deutlicher bemerkbar.

Auch der Freitag, 3. Januar , wird ein Tag mit viel Verkehr. Besonders der frühe Nachmittag und Abend seien laut ACE kritische Zeitpunkte auf den Straßen.

Samstag, 4. Januar , wird ebenfalls ein Tag, an dem der ACE mit Staus rechnet. Vor allem die Fernstraßen seien in dieser Zeit betroffen, so der Auto-Club. Der ADAC weist darauf hin, dass es zu dieser Zeit womöglich auch viele Heimkehrer aus dem Skiurlaub geben werde.

Ruhiger soll es hingegen am Sonntag, 5. Januar , werden. Für viele Bundesländer enden an diesem Tag die Ferien, wer bislang nicht zu Hause ist, wird sich an diesem Tag auf den Heimweg machen. Dem ADAC zufolge werde es aber weniger viel Verkehr geben wie an den Vortagen.