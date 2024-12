Trotz Großbaustellen: Warum bekamen Schmid- und Färberstraße keine Nahwärme?

Die Neuburger Innenstadt hat große Baustellen hinter sich, unter anderem in der Schmid- und der Färberstraße. Die beiden zentralen Einkaufsmeilen wurden 2022 beziehungsweise 2023 aufwendig saniert. Monatelang mussten Anlieger, Händler und Passanten mit Behinderungen, Schmutz und Lärm leben. Dafür hat die Stadt die Bereiche runderneuert und für die Zukunft gewappnet, so die Aussage der Verantwortlichen nach der Fertigstellung. Neben einer barrierefreien Pflasterung bekamen die Straßen etwa neue Infrastruktur für Wasser, Abwasser und Telekommunikation. Doch eines wurde in Schmid- und Färberstraße nicht verlegt: Nahwärme. Und das, obwohl die Stadtwerke weite Teile der Innenstadt an das Netz anschließen möchten. Warum also hat man die Großbaustellen in den vergangenen beiden Jahren nicht gleich hierfür genutzt?

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Färberstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nahwärme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis