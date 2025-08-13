ADAC warnt vor Staus auf bayerischen Autobahnen am Wochenende

Am kommenden Wochenende müssen Reisende, wie bereits vergangenes Wochenende, auf den bayerischen Autobahnen wieder Geduld mitbringen. In einigen Bundesländern enden bald die Sommerferien und die Urlauber kommen aus dem Ausland zurück. Zusätzlich gibt es in einigen Gemeinden Bayers ein Durchfahrtsverbot für den Ausweichverkehr.

Während Bayern und Baden-Württemberg erst in die dritte Sommerferienwoche starten, steht in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch den Niederlanden das Ferienende bevor. Der ADAC rechnet deswegen am Wochenende mit vielen Urlaubsheimkehrern auf den Autobahnen und vielen und langen Staus. Dafür soll aber der Zustrom in die Urlaubsgebiete nicht mehr so stark wie an den vergangenen beiden Wochenenden sein.

Größte Staugefahr am Wochenende: ADAC rät zum Ausweichen auf andere Tage

Bayerische Autofahrer können wegen des regionalen Feiertags Mariä Himmelfahrt am Freitag, 15. August, bereits am Donnerstagnachmittag in ein verlängertes Wochenende starten. Am Freitag soll es laut ADAC allerdings ruhiger als üblich auf den Straßen im Freistaat sein.

Laut dem ADAC sind die schlimmsten Staus am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Flexible Reisende können, um Staus zu vermeiden, auf ruhigere Alternativrouten oder einen anderen Reisetag ausweichen. Ideal dafür sind die Wochentage von Dienstag bis Donnerstag, da zur Ferienzeit der Berufsverkehr deutlich geringer ausfällt. „Dennoch sollte man auch hier die Rushhour am Morgen und späten Nachmittag meiden“, rät der ADAC auf seiner Website.

Durchfahrtsverbote für Ausweichverkehr im Landkreis Rosenheim

Wer Alternativrouten plant, muss in Oberbayern im Landkreis Rosenheim aufpassen. Weil dort die Gemeinden entlang der A8 von München nach Salzburg und der A93 von Rosenheim nach Kufstein besonders unter dem Stau-Ausweichverkehr leiden, hat das Landratsamt Rosenheim ein Durchfahrtsverbot erlassen. Dieses gilt ab dem kommenden Wochenende bis zum Ende der bayerischen Sommerferien, am 15. September, jeweils freitags bis sonntags. Wer an den entsprechenden Anschlussstellen der A8 und A93 die Autobahn wegen eines Staus verlässt, muss damit rechnen, von der Polizei zurückgeschickt zu werden.

In Bayern sind besonders diese Stecken staugefährdet (in beiden Fahrtrichtungen):

A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt

A6 Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 Leipzig – Nürnberg – München

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München