Allianz Arena leuchtet am Wochenende in Regenbogenfarben

Am Wochenende erstrahlt die Allianz Arena anlässlich des CSD in München in Regenbogenfarben. Der FC Bayern hat noch weitere Aktionen geplant.

Eigentlich leuchtet die Allianz Arena während der Fußball-EM in den Farben der beiden Nationen, die im Stadion gegeneinander antreten. Am Wochenende strahlt die Arena aber von 20.30 bis 24 Uhr in Regenbogenfarben. Die EM-Organisatoren bestätigten der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Antrag. Anlass dafür ist der Christopher Street Day in der bayerischen Landeshauptstadt. An den beiden Tagen findet kein EM-Spiel in der Allianz Arena statt.

Der FC Bayern will mit der Aktion seinen Fanclub "QUEERPASS Bayern" unterstützen. In der Münchner Innenstadt sind noch weitere Aktionen geplant. Am Samstagmittag werden unter anderem die Maskottchen des Vereins beim CSD vertreten sein. Zudem stellt die Allianz, die den Schriftzug des Stadions während der EM abhängen musste, einen Teil der Buchstaben zur Verfügung. Auf dem Münchner Odeonsplatz soll vom 21. bis 24. Juni der Schriftzug "All" unter dem Motto "All together we win" für Solidarität mit der LGBTIQ+-Gemeinde stehen.

Allianz Arena in Regenbogenfarben: Bei EM 2021 lehnte UEFA Antrag ab

Bereits vor drei Jahren hatte die Stadt einen Antrag bei der UEFA gestellt, um die Allianz Arena in Regenbogenfarben leuchten lassen zu dürfen – bei einem EM-Gruppenspiel von Ungarn. Hintergrund war ein Protest gegen ein damals in Ungarn verabschiedetes Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkte. Die UEFA hatte den Antrag damals allerdings abgelehnt und begründete ihre Entscheidung mit dem politischen Hintergrund des Antrags, der dann auch gegen die ungarische Mannschaft und die ungarischen Fans gerichtet sei.

Die Regenbogenfahne steht als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

In München finden noch drei Spiele der EM 2024 statt

Insgesamt finden sechs EM-Spiele in München statt. Die nächste Partie in der Allianz Arena ist Dänemark gegen Serbien am Dienstag (25. Juni). Danach wir am 2. Juli noch ein Achtelfinale und am 9. Juli ein Halbfinale ausgetragen.