Konzerte in der Allianz Arena: Erste Künstlerin steht fest

Von Herbst 2025 bis voraussichtlich Frühjahr 2027 wird in der Allianz Arena nicht mehr nur Fußball gespielt. Weil das Olympiastadion saniert wird, finden in Fröttmaning auch Konzerte statt.

Bisher gab es eine ganz klare Aufteilung in München: In der Allianz Arena wird Fußball gespielt und im Olympiastadion finden große Konzerte statt. Doch im Zuge der Sanierung des Olympiastadions wird sich das ändern – zumindest eine Zeit lang. Von Herbst 2025 bis voraussichtlich Frühjahr 2027 muss das Stadion komplett geschlossen werden. Damit in dieser Zeit weiterhin große Open-Air-Konzerte in München stattfinden können, beginnt eine Zusammenarbeit der Allianz Arena München Stadion GmbH und der Olympiastadion München GmbH. Das bedeutet, dass in Fröttmaning auch Konzerte stattfinden werden, solange das Olympiastadion geschlossen ist.

"Wir sind sehr glücklich, in Zukunft neben den Weltstars des Fußballs auch Größen aus der Musikszene in unserer Allianz Arena begrüßen zu können", freute sich Andreas Jung, Marketing-Vorstand des FC Bayern. Neben den sportlichen Highlights wie der Europameisterschaft 2024, dem Champions-League-Finale 2025 und einem weiteren NFL-Spiel sollen die Konzerte ein besonderes Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher werden.

Konzerte in der Allianz Arena im Überblick: Bisher nur Helene Fischer bestätigt

Bislang steht mit Helene Fischer erst eine Künstlerin fest, die in der Allianz Arena auftreten wird. Sie wird am 17. Juli 2026 im Rahmen ihrer 360-Grad-Stadion-Tour einen Stopp in Fröttmaning einlegen. Dann soll eine 360-Grad-Bühne im Zentrum des Fußballstadions aufgebaut werden – mit Laufstegen und vier Satellitenbühnen, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen.

Allianz Arena in München: Anfahrt

Die Polizei empfiehlt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Allianz Arena zu kommen. Wer mit dem Zug am Hauptbahnhof oder Ostbahn ankommt, erreicht mit der S-Bahn in wenigen Minuten den zentralen Umsteigepunkt Marienplatz. Dort kann man in die U6 Richtung Garching-Forschungszentrum einsteigen und bis zur Haltestelle Fröttmaning fahren. Die Fahrzeit beträgt vom Marienplatz etwa 16 Minuten. Von dort aus kann man zu Fuß zum Stadion gehen.

Wer mit dem Auto anreist, kommt über die A9 (Autobahnabfahrt 73, München-Fröttmaning-Süd) oder die A99 (Autobahnabfahrt 12b, München-Fröttmaning-Nord) zur Allianz Arena. Am Stadion gibt es mehrere Parkhäuser. Bei Fußballspielen erfolgt die Ausfahrt mit Kennzeichenerkennung. Das Kennzeichen kann vorab online registriert werden. Alternativ kann man auch Park-and-Ride-Parkplätze nutzen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion weiterfahren.

Die Allianz Arena ist auch gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Die Strecke ist im Münchner Fahrradnetz sehr gut ausgeschildert. Am Stadion stehen 400 Fahrradabstellplätze im Norden (Busparkplatz Nord) direkt neben den Eingängen zur Verfügung.

Konzerte ab 2025 in der Allianz Arena

