Deutsche Bergsportler retten Frau am Dachstein aus Gletscherspalte

Eine Bergsportlerin ist am Montag (8. September 2025) am Hohen Dachstein in Österreich in eine Gletscherspalte gestürzt. Wie der Österreichische Bergrettungsdienst Hallstatt mitteilt, war sie gemeinsam mit ihren Mann unterwegs.

Die Beiden fuhren zu Beginn mit der Hunerkogel-Seilbahn auf den Berg und begaben sich anschließend auf den Klettersteig über die sogenannte „Schulter“.

Frau stürzt in Gletscherspalte - vorbeikommende Kletterer helfen

Später, beim Abstieg vom Gipfel, wollte das Paar die Randkluft und den Bergschrund überschreiten. Dabei geriet die 46-jährige Frau aus Lettland gegen 16.30 Uhr ins Rutschen und stürzte laut Bericht mehrere Meter tief in eine Gletscherspalte.

Ihr Mann machte mit lautem Rufen auf sich aufmerksam. Ein zufällig vorbeikommender Kletterer aus Deutschland, seine Kletterpartnerin und zwei weitere Helfer kamen hinzu. Sie errichteten einen Standplatz im Firn, ließen eine Seilrolle hinab und erläuterten der verunglückten Frau, wie sie die Rolle an ihrem Klettergurt befestigen solle.

Hallstätter Gletscher: Kletterin stürzt ab

Nach Angaben des deutschen Kletterers sei die Frau zu diesem Zeitpunkt schon etwas eingeschmolzen gewesen und steckte fest. Erst mit einem Knoten im Rettungsseil konnten die Kletterer die 46-Jährige aus der Gletscherspalte ziehen.

Die Frau war durchnässt und deutlich unterkühlt. Eine ärztliche Hilfe lehnte sie ab, war laut Bergrettung aber auch nicht notwendig. Zwei Einsatzkräfte der Bergrettung Hallstatt, die per Hubschrauber auf den Gletscher geflogen worden waren, halfen der Verunglückten beim Kleiderwechsel und versorgten sie mit einer Wärmeweste. Die Bergrettung bat anschließend die Verantwortlichen der Hunerkogel-Seilbahn, die Bahn noch einmal zu starten und die beteiligten Kletterer zurück ins Tal zu fahren.

