Amoklauf in Hamburg

vor 1 Min.

Amokschütze bei Zeugen Jehovas: So hat der mutmaßliche Täter im Allgäu gelebt

Bei einem mutmaßlichen Amoklauf in Hamburg wurden mehrere Menschen getötet. Der mutmaßliche Täter stammt aus dem Allgäu.

Plus Der mutmaßliche Amokschütze, der in Hamburg sieben Menschen getötet haben soll, stammt aus dem Allgäu. Was wir über ihn wissen.

Von , Tobias Schuhwerk Uli Hagemeier , Tobias Schuhwerk Artikel anhören Shape

Auf seiner Homepage schreibt Philipp F., er sei im September 1987 in Memmingen geboren worden und in Kempten aufgewachsen. Hier lebt auch seine Familie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen