Aufgewachsen im Allgäu, früher selbst Zeuge Jehovas: Das ist zum mutmaßlichen Täter bekannt

Philipp F. wuchs in Kempten auf und machte eine Banklehre. Der 35-Jährige wurde nach eigenen Angaben streng evangelisch erzogen und war selbst Mitglied bei den Zeugen Jehovas.

Der mutmaßliche Amokschütze von Hamburg, der am Donnerstagabend sieben Menschen getötet und mehrere Menschen verletzt haben soll, stammt aus dem Allgäu. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um den 35-jährigen Philipp F. Er betreibt eine eigene Homepage - mit teils kruden Inhalten.

Nach eigenen Angaben ist F. im September 1987 in Memmingen geboren und in Kempten aufgewachsen. Er machte demnach eine Banklehre bei einer führenden deutschen Privatbank. Nach dem Zivildienst studierte er Betriebswirtschaft. Später habe er "vielfältige international ausgerichtete Managementpositionen" innegehabt. Der 35-Jährige bezeichnete sich als "bekennenden Europäer". Auf seiner Homepage gibt er eine noble Hamburger Adresse an. Dort lebte er seit 2014.

Amoklauf in Hamburg: Mutmaßlicher Täter war früher Zeuge Jehovas

Philipp F. gibt auch Einblicke in sein Privatleben. Er sei in einem streng evangelischen Haushalt aufgewachsen, sei gerne aktiv und halte sich für multikulturell ausgerichtet. Sein Lieblingsfußballclub sei der FC Liverpool.

F. war früher selbst bei den Zeugen Jehovas Mitglied. Vor etwa eineinhalb Jahren verließ er die Gemeinde, jedoch nicht im Guten. Möglicherweise ist in dieser Tatsache das Motiv für die schreckliche Bluttat von Hamburg zu suchen.

Bei einem mutmaßlichen Amoklauf in Hamburg wurden mehrere Menschen getötet.

Schüsse in Hamburg: Mutmaßlicher Täter war legal im Besitz einer Schusswaffe

Auf seiner Internet-Seite inszeniert sich der Allgäuer als erfolgreicher Berater und bietet Dienstleistungen in Bereichen von "Theologie" bis hin zu "Controlling" an. Doch bei seinen Honorarvorstellungen wird es auffällig: Sein Mindesthonorar liege bei 250.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Er begründet diese astronomische Forderung damit, dass seine Arbeit "mindestens 2,5 Millionen Euro" für seine Kunden generiere.

Der 35-jährige Allgäuer hat im vergangenen Jahr einen Waffenschein beantragt und auch erhalten. Als Sportschütze war er im legalen Besitz einer Schusswaffe des Typs Heckler und Koch E30, wie Polizei und Staatsschutz am Freitagmittag bekanntgaben. Bei dieser Waffe handelt es sich auch um die Tatwaffe. Nach der Tat wurden zudem 15 gefüllte Magazine und 200 Munition Schuss in Philipp F.s Wohnung sichergestellt.

Am Tatort wurden neun leere Magazine aufgefunden, weitere 20 befanden sich einem Rucksack, den der 35-Jährige mit sich führte. Nach der Tat am Donnerstagabend hat sich der Schütze im Königreichsaal im Hamburger Stadtteil Groß Borstel selbst gerichtet. Zuvor war er nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten.