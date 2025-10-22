Aggressiver Mann attackiert Bundespolizisten am Ostbahnhof

Ein lautstarker Streit in der Münchner S-Bahn eskalierte zu einem Angriff auf Polizeibeamte und endete in einer Festnahme. Zwei Männer sollen sich am vergangenen Montag gegen Mitternacht in der S3 nach Holzkirchen lautstark gestritten haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei.

Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit, die die Auseinandersetzung bemerkt hatten, führten einen der Männer am Ostbahnhof aus der S-Bahn. Dort versuchte er laut der Mitteilung der Bundespolizei am Bahnsteig 4 erneut, seinen Kontrahenten zu attackieren. Die hinzugerufenen Bundespolizisten konnten diesen Angriff demnach abwenden.

Mann in München bedroht Polizeibeamte und versucht, sie zu treten

Der aggressive Mann versuchte anschließend, die Beamten anzugreifen. Diese fesselten ihn und brachten ihn zur Dienststelle im Ostbahnhof. Dabei leistete der Mann laut der Mitteilung erheblichen Widerstand. Er habe die Beamten bedroht, sie zu treten versucht und sich auch gegen weitere Maßnahmen gesperrt. Einen Atemalkoholtest verweigerte er laut Mitteilung. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, der Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Alkoholisierte Frau und Mann mit Schreckschusswaffe beschäftigen die Bundespolizei

Das war nicht der einzige Vorfall, der die Bundespolizei am vergangenen Montag auf Trab hielt. Eine junge, alkoholisierte Frau attackierte am Abend in der S-Bahn, die stadtauswärts fuhr, einen anderen Reisenden. Am Bahnhof München-Pasing randalierte sie am Bahnsteig und leistete gegen die alarmierten Bundespolizisten Widerstand. Auf der Fahrt zur Dienststelle und in der Dienststelle verlor sie das Bewusstsein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille.

Auch am vergangenen Sonntagabend musste die Bundespolizei am Münchner Ostbahnhof einschreiten. Ein Betrunkener war mit Schreckschusswaffe, einem Einhandmesser und 1,22 Promille unterwegs.