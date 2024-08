Astbruch im Englischen Garten: Junge Frau verletzt in ein Krankenhaus gebracht

Ohne Vorwarnung krachte am Sonntagnachmittag ein dicker, großer Ast eines alten Baumes in die Sommeridylle des Englischen Gartens in München. Der gut zehn Meter lange Ast begrub dabei zwei Menschen unter sich, teilte ein Sprecher der Münchener Feuerwehr mit. Eine junge Frau wurde anschließend in ein Münchener Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am südlichen Ende des Englischen Gartens auf Höhe des Parkeingangs an der Veterinärstraße. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte und sprachen zuerst von gut zehn Personen, die der Ast unter sich begraben hätte, wie verschiedene Medien berichteten. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot und einem Rettungshubschrauber an.

Verletzte muss in ein Münchener Krankenhaus

Tatsächlich befanden sich zwei Personen unter dem Baum, als der Ast zu Boden fiel. Während sich eine der beiden Personen selbst befreien konnte, musste einer 27-jährigen Frau von Passanten geholfen werden, sagt ein Sprecher der Feuerwehr. Die junge Frau hatte Glück im Unglück: Unter den Ersthelfern war auch eine Ärztin. Sie versorgte die 27-Jährige bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Medienberichten zufolge musste die 27-Jährige mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht werden. Die Pressestelle der Feuerwehr konnte keine genaue Auskunft zum Krankheitsbild geben. Die Ersthelfer wurden noch am Unfallort von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Astbruch im Englischen Garten: Ursache zunächst unklar

Warum der Ast abbrach, war zunächst unklar. Die Stelle wurde weiträumig abgesperrt. Ein Pressesprecher der Feuerwehr teilte mit, dass die Polizei nun Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen habe. Der Ast würde daher vorerst am Ort des Geschehens liegen bleiben.

Zuletzt kam es im Münchener Eisbach, der durch den Englischen Garten fließt, zwei schwere Unfälle. Ein junger Mann kam ums Leben, ein anderer befindet sich laut Polizei in einem kritischen Zustand. Das Baden im Eisbach ist eigentlich untersagt. Viele Besucher sehen den Bach im Park als eine kostenlose Freizeitidylle – und ignorieren das Verbot.