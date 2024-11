Warum die Demokratie einen starken Journalismus braucht

Die Welt blickt in diesen Tagen auf die USA, ein politisch gespaltenes Land. Eines, das um den Zustand seiner Demokratie fürchtet. Wie schon 2017, als Donald Trump sein Amt als US-Präsident antrat. Damals gab sich die Washington Post den Slogan „Democracy Dies in Darkness“. Die Zeitung des Amazon-Gründers Jeff Bezos wollte für Licht sorgen – damit die Demokratie nicht im Dunkeln stirbt. Darüber wurde auch hierzulande viel berichtet, deutlich weniger über die wachsenden „Nachrichtenwüsten“ in den USA.

In den vergangenen Jahren mussten dort tausende Lokalzeitungen aufgeben, es entstanden zeitungslose Gebiete. Mit gravierenden Folgen, wie Studien nachwiesen. Denn wo keine Journalistinnen und Journalisten mehr recherchieren, häufen sich zum Beispiel Korruptionsfälle. Auch in anderen Ländern drohen Nachrichtenwüsten. Medienforscherin Alexandra Borchardt betont daher die Wichtigkeit des Lokaljournalismus, den der Presse wie den der lokalen Radio- und TV-Sender. „Wo es unabhängigen Lokaljournalismus gibt, gehen mehr Menschen zur Wahl, es kandidieren mehr für politische Ämter, Gemeindefinanzen werden besser gemanagt“, sagt sie. Demokratie brauche einen starken Journalismus.

Die Honorarprofessorin an der TUM School of Management der TU München wird am Montag, 11. November, über ihre Erkenntnisse zum Thema „Medien und Demokratie – Welchen Einfluss haben Lokaljournalismus und sozia­le Medien auf unsere Meinungsbildung?“ sprechen – bei den diesjährigen Augsburger Mediengesprächen. Mit ihr auf dem Podium werden unter der Moderation von Digitalexperte Richard Gutjahr diskutieren: der freie Journalist und Sozialwissenschaftler Maxim Flößer, die stellvertretende Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, Lena Jakat, und der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), Thorsten Schmiege. Die BLM veranstaltet das traditionsreiche Format in Zusammenarbeit mit den Augsburger Hörfunk- und Fernsehsendern und der Stadt Augsburg.

Der Eintritt ist kostenfrei. Allerdings ist eine Voranmeldung erforderlich unter www.blm.de/mediengespraeche oder an: events@blm.de. Die Augsburger Mediengespräche beginnen am 11. November 2024 um 18.30 Uhr in der Teehalle des Hotel Maximilian’s in Augsburg.