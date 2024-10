Söder schließt Erhöhung des Rundfunkbeitrags aus

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lässt am Mittwoch keinen Zweifel daran: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss reformiert werden, und zwar spürbar. Zum Auftakt des Branchentreffs Medientage München sagt er: Es müssten beitragsfinanzierte Hörfunkprogramme und TV-Spartenkanäle reduziert, Sportrechte gedeckelt und Verwaltungsausgaben gesenkt werden. Zudem sei es wichtig, dass presseähnliche Texte in den Onlineangeboten von ARD, ZDF und Deutschlandradio beschränkt werden. Denn: „Wir brauchen Zeitungen.“ Beitragsfinanzierte Texte als Konkurrenz zu diesen, das sei „nicht gut“. Söder verweist auf neue Studien mit dem Ergebnis: Wo privat finanzierte Zeitungen verschwinden, wachsen die Extreme an. Sein Fazit: „Diese Reformen sollten wir machen, dann können wir über mehr reden.“

Söder: „Wenn alle Maß halten müssen, dann, finde ich, kann es der öffentlich-rechtliche Rundfink auch tun“

Was Söder mit „mehr“ meint, folgt gleich danach: „Ich finde: In die jetzige Landschaft passt eine Beitragserhöhung nicht.“ Es gehe darum, erst einmal Strukturen zu verändern, darum, „lieber bisschen oben“ zu sparen. Und nochmals deutlicher und zum erkennbaren Missmut der im Publikum vor ihm sitzenden Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth: Eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent auf 18,94 Euro pro Monat und Haushalt ab Anfang 2025 sei für ihn ausgeschlossen. „Beitragserhöhung jetzt und dann Reformen machen“, das sei für ihn „keine Logik“.

Sollten die Sender vors Bundesverfassungsgericht ziehen, komme die Beitragserhöhung zum Jahreswechsel nicht, wäre das für ihn keine Stärkung der demokratischen Legitimation, sagt er – denn man würde auf diese Weise die für die Erhöhung zuständigen Landtage bewusst umgehen. „Wenn alle Maß halten müssen, dann, finde ich, kann es der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch tun.“

Söders starke Worte leiten das Ende einer aus medienpolitischer Sicht selten spannenden Woche ein. Es geht um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, und die ist vielerorts gerade Gesprächsstoff: unter Beitragszahlern genauso wie unter Medienschaffenden, bei Branchenverbänden wie „der“ Politik. An diesem Donnerstag beraten die Regierungschefinnen und -chefs der Länder in Leipzig auf ihrer Jahreskonferenz über ihren Entwurf für einen Reformstaatsvertrag und damit über eine tiefgreifende Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Am Freitag könnten sie ihre Entscheidung präsentieren. Möglicherweise auch die zur Zukunft des Rundfunkbeitrags, der eigentlich steigen soll – so hatte es die unabhängige Expertenkommission KEF empfohlen. Es sind höchst umstrittene Themen, hinter den Kulissen ist seit Wochen einiges los.

Wildermuth: „Jetzt geht es einfach darum: Hält sich die Politik an die rechtsstaatlichen Verfahren?“

Umstritten sind die Themen auch auf den Medientagen München, einem führenden Branchentreff in Europa mit mehr als 5000 Teilnehmenden. Am Mittwoch beginnt die Großveranstaltung nach der Eröffnung durch Gastgeber Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), dank Söders Auftritt gleich mit einem Showdown. Etwas später als der Ministerpräsident kommt BR-Intendantin Wildermuth auf die Bühne.

Söder fordert von den Öffentlich-Rechtlichen seit Monaten massive Änderungen und Einsparungen, spricht sich vehement gegen einen höheren Rundfunkbeitrag aus. Wildermuth ist davon alles andere als begeistert. Am Mittwoch wiederholt sie fast wortgleich, was sie bereits im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. Dieser sagte sie also kürzlich: „Die Länder haben ein klar geregeltes Verfahren aufgesetzt: 16 hochrangige, unabhängige Experten prüfen nach der Bedarfsanmeldung ein Jahr lang unsere Bücher und sprechen dann eine Empfehlung über die Beitragshöhe aus, die zur Bestätigung in die Länderparlamente kommt.“ Danach baute sie mehr oder minder subtil etwas Druck auf: „Ich gehe davon aus, dass sich die Länder an das von ihnen selbst eingesetzte Verfahren halten – gerade in diesen Zeiten, in denen es immer lautere Stimmen gibt, die demokratische Regularien infrage stellen.“

Icon Vergrößern Kommt die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum Jahreswechsel? Sie ist höchst umstritten. Foto: Sebastian Kahnert, dpa Icon Schließen Schließen Kommt die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum Jahreswechsel? Sie ist höchst umstritten. Foto: Sebastian Kahnert, dpa

Am Mittwoch wird auch die BR-Intendantin deutlicher, aus dem Fernduell Söder–Wildermuth ist ein offener Schlagabtausch geworden. Seit 2009, sagt sie, sei der Rundfunkbeitrag gerade einmal um 40 Cent gestiegen: „40 Cent in 15 Jahren!“ Und, nun in Richtung Söders: Das Verfahren zur Findung und Festlegung der Rundfunkbeitragshöhe hätten sich die Länder ausgedacht, es stehe im Gesetz. „Jetzt geht es einfach darum: Hält sich die Politik an die rechtsstaatlichen Verfahren?“ Es ist weniger eine Frage, es ist eine gezielte Spitze. Bei Söder ist die Botschaft angekommen. Für seine Kolleginnen und Kollegen im Kreis der Länderchefinnen und -chefs hat er eine ganz andere.