20-Jähriger leblos aus Emmeringer See geborgen

Am Mittwochnachmittag hat sich ein tragischer Badeunfall am Emmeringer See im Landkreis Fürstenfeldbruck ereignet. Dabei sei laut Informationen der Polizei der leblose Körper eines 20-Jährigen aus dem Wasser geborgen worden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geht von einem tragischen Badeunfall aus.

Tödlicher Badeunfall: Junger Mann mehrere Minuten lang in Emmeringer See nicht mehr aufgetaucht

Um 14.40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass eine Person seit mehreren Minuten nicht mehr aus dem Wasser des Emmeringer Sees aufgetaucht ist. Die Rettungskräfte, darunter auch Taucher, eilten zum Einsatz. Wenig später bargen sie den 20-jährigen Mann aus Ingolstadt aus dem Wasser.

Die Einsatzkräfte leiteten vor Ort Reanimationsmaßnahmen ein, allerdings kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er verstarb am Nachmittag im Krankenhaus.

Toter aus Emmeringer See geborgen: keine Anzeichen von Fremdeinwirkung

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung habe sich bislang jedoch nicht ergeben.

Erst am Sonntag ertrank ein 30-Jähriger beim Baden im Lech. Worauf Badegäste in fließenden Gewässern achten sollten. Am selben Tag ereigneten sich zwei weitere Badeunfälle am Starnberger See.