Badeunfall in Lindau: 25-Jähriger ertrinkt wohl vor den Augen seiner Freunde

Wohl tödlicher Badeunfall mit großer Suchaktion gestern am Bodensee: Nach Informationen des Bayerischen Rotes Kreuzes und der Wasserwacht Lindau wird seit Samstag nach einem 25-Jährigen gesucht. Auch die Polizei bestätigt den Vorfall.

Der junge Mann war laut Augenzeugen am frühen Nachmittag von einem Boot in der Reutiner Bucht in Lindau vor den Augen seiner Freunde ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht.

Vermisster 25-Jähriger am Bodensee wohl sehr unerfahrener Schwimmer

Die Polizei liefert weitere Details: Demnach mietete sich der 25-Jährige Mann kurz nach dem Mittag gemeinsam mit seinen Freunden zwei Motorboote. Im Bereich der Reutiner Bucht begaben sich die jungen Männer zum Baden ins Wasser. Dort ist der Bodensee zwischen 20 und 30 Meter tief.

Der 25-Jährige, sehr unerfahrene Schwimmer, sprang hierbei selbständig ins Wasser. Als er immer weiter vom Boot weggetrieben wurde, ging er plötzlich vor den Augen seiner Freunde unter. Die Freunde des Mannes verständigten unverzüglich den Notruf.

Tragischer Badeunfall gestern in Lindau - Suchaktion bisher erfolglos

Zahlreiche Rettungskräfte wurden alarmiert: Bei einer groß angelegten Suchaktion suchten laut Polizei insgesamt 10 Boote und ein Hubschrauber nach dem Vermissten. Der Einsatz wurde nach zweieinhalb Stunden ohne Ergebnis abgebrochen werden. Die Suchmaßnahmen werden laut Polizei in den nächsten Tage fortgesetzt.

An dem Einsatz waren am Samstag laut BRK und Wasserwacht Lindau zahlreiche Einheiten folgender Organisationen beteiligt.