Bahnausbau Augsburg-Ulm: Trassensuche verläuft über schwieriges Terrain

Die Planungen für den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg gehen voran. Zuletzt hat die Regierung von Schwaben das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Dabei hat man drei Trassen als machbar eingestuft, zwei andere wurden abgelehnt. Was bedeutet dies nun für das Projekt?

Wie ist der Stand nach dem Raumordnungsverfahren?