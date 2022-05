Bayern

Biberkiller in der Region: Wer hat es auf die geschützten Tiere abgesehen?

An der Drahendorfer Spree, einem Teilstück der rund 400 Kilometer langen Spree, fühlt sich dieser Biber wohl. Einige seiner Artgenossen in Bayern ereilte ein anderes Schicksal: Sie wurden getötet.

Plus Biber, die illegal getötet werden: Solche Meldungen gibt es zurzeit häufiger. Bibermanager Gerhard Schwab kennt Fälle - und sagt, woran das liegen kann.

Von Julia Greif

Biber richten in manchen Regionen große Schäden an. Umgekehrt bekommen auch die Tiere mancherorts Probleme: Immer wieder werden Biber gefunden, die getötet wurden. So auch in Schwandorf in der Oberpfalz: Seit Anfang des Jahres wurden dort nach Angaben der Polizei mehrere der Tiere illegal getötet. Vor ein paar Tagen suchte die Polizei dort mit einer Drohne Gewässer ab, um Beweise und Kadaver weiterer getöteter Biber aufzuspüren. Auch in Deisenhausen (Landkreis Günzburg) wurde ein toter Biber am Ufer eines Weihers entdeckt. Offenbar wurde er durch eine illegal aufgestellte Falle gefangen und getötet, schreibt die Polizei. Wird also die Jagd auf Biber zum Problem?

