Illegale Schlagfalle: Gibt es in Deisenhausen einen Biberhasser?

Plus Innerhalb weniger Wochen sind zwei Biber tot aufgefunden worden. Einen weiteren Vorfall gab es dort vor einem Jahr. Elendig musste der Biber dieses Mal sterben.

Noch eine Wegstrecke lang hat sich ein Biber vorangeschleppt, als er gefangen war in einer illegalen Schlagfalle bei den Weihern an der Günztalstraße nahe Deisenhausen. Schließlich starb er elendiglich. Daniel Sonntag, der Biberberater für den südlichen Landkreis Günzburg, ist wütend. Er weist darauf hin, dass Biber nach dem Naturschutzgesetz streng geschützt sind. Beim Töten eines solchen Tieres handelt es sich um einen Straftatbestand und die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Sie sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08282/9050 melden können.