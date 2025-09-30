Icon Menü
Bayern: DWD warnt vor Nebel und Schnee

Wetter

DWD warnt vor Nebel und Schnee in Bayern

In Bayern ist es neblig, in Hochlagen gibt es Neuschnee. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eingeschränkte Sicht einstellen.
Von Viola Koegst
    • |
    • |
    • |
    In der kommenden Woche kann es laut DWD wieder regnen.
    In der kommenden Woche kann es laut DWD wieder regnen. Foto: Thomas Warnack/dpa

    Der Dienstagmorgen beginnt in Bayern neblig und kühl. In Hochlagen kann es sogar Schnee geben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Wetterwarnung der Stufe 1 vor Nebel herausgegeben. Diese gilt für folgende Gebiete:

    • Kreis Dillingen an der Donau
    • Kreis Donau-Ries
    • Kreis Weißenburg-Gunzenhausen
    • Kreis und Stadt Ansbach

    Die Warnungen gelten jeweils bis 9 Uhr am Dienstag. Es trete gebietsweise Neben mit Sichtweite unter 150 Metern auf, so der DWD auf seiner Website. Verkehrsteilnehmer sollten ihr Verhalten den Bedingungen anpassen und sich auf plötzlich auftretende Sichteinschränkungen durch Nebelbänke einstellen.

    Warnung vor Schnee bis Mittwochmorgen

    In höheren Lagen kann es am Morgen schneien. Der DWD warnt in folgenden Landkreisen vor leichtem Schneefall:

    • Kreis Oberallgäu
    • Kreis Garmisch-Partenkirchen
    • Kreis Berchtesgadener Land

    Oberhalb von 2000 Metern tritt leichter Schneefall mit Mengen zwischen fünf und zehn Zentimetern auf. In Staulagen werden laut DWD auch bis zu 20 Zentimeter Schnee erreicht. An vielen Stellen wird es glatt. Es besteht Rutschgefahr. Auch hierauf sollten sich Verkehrsteilnehmer gefasst sein und ihr Verhalten anpassen. Schnee und Glätte könnten zusammen mit Sichtbehinderungen auftreten. Die Warnung gilt in allen betroffenen Landkreisen zwischen 8 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwochmorgen.

    Der Dienstag wird in Bayern größtenteils trübe. Tagsüber ist es meist stark bewölkt. Es gibt Regenschauer, die im Laufe des Tages häufiger werden. Besonders in Mittelfranken und im Alpenvorland bis zu den Alpen kann es nass werden. Nachmittags und Abends sind einzelne Gewitter möglich. Es bleibt kühl mit 11 bis 16 Grad und schwachem Wind. Die Schauer klingen laut DWD in der Nacht zum Mittwoch ab und der Himmel lockert von Norden her auf. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 7 und 2 Grad. Gebietsweise gibt es wieder Nebel.

    Schon am Montagmorgen hatte der DWD vor Nebel in weiten Teilen des Freistaats gewarnt.

