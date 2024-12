Fabian Mehring in bundesweites Digitalpräsidium gewählt

Sein Parteichef Hubert Aiwanger will einen haben, der schwäbische Freie-Wähler-Politiker Fabian Mehring hat ihn schon – den Job in Berlin. Zumindest zeitweise: Denn der bayerische Digitalminister aus Meitingen bei Augsburg ist am Dienstagvormittag einstimmig in das Präsidium des GovTech Campus Deutschland gewählt worden. Hinter der Bezeichnung verbirgt sich eine deutschlandweite Plattform, die es Bund und Ländern ermöglichen soll, gemeinsam mit der Technologieszene innovative Lösungen für öffentliche Verwaltungen zu finden.

Dafür braucht Deutschland das GovTech Campus

Denn auch diese sollen mit weniger Personal auskommen und dabei schneller und bürgerfreundlicher werden. Der GovTech Campus gilt als weltweit einzigartige Organisation und soll Deutschland in Europa eine Vorreiterrolle bescheren. Davon ist das Land aber weit entfernt, wie Mehring sagt: „Damit unser Land wieder funktioniert, muss Deutschland endlich den Digitalisierungs-Schlafwagen verlassen und ordentlich Tempo in die Modernisierung der Verwaltung bringen.“ Im Präsidium von GovTech sitzen neben Mehring die Staatssekretäre Markus Richter für den Bund, Ina-Maria Ulbrich für Mecklenburg-Vorpommern und Dirk Günnewig aus Nordrhein- Westfalen. Die Unternehmensseite wird von André Göbel vertreten.

Mehrings Wahl ins Präsidium erfolgte einstimmig. Es sei ja selten, dass ein Bayer in diesen Tagen eine Spitzen-Position in Berlin bekomme, kommentierte der Schwabe verschmitzt gegenüber unserer Redaktion. Für die Wahl in der Hauptstadt durfte der Minister die am Dienstag zeitgleich stattfindende Kabinettssitzung in München schwänzen.