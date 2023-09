Bayern

Steinwurf auf Schulze und Hartmann: Woher kommt diese Verrohung?

Plus Am Sonntagabend wirft ein Mann einen Stein auf das Spitzenduo der Grünen. Der Wahlkampf wird immer rauer. Inzwischen gibt es Neuigkeiten zum Verdächtigen.

Von Stephanie Sartor und Christoph Frey

Nach der Attacke sitzt der Schock tief. „Ich habe mich nicht mehr sicher gefühlt", sagt Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag. "Dieser Stein hat uns gegolten. Er hat uns nicht verletzt, aber unsere demokratischen Werte", fährt Hartmann gegenüber unserer Redaktion fort. Ähnlich äußert sich Katharina Schulze, Co-Fraktionsvorsitzende: „Das war schon ein Schock. Gut, dass niemandem etwas passiert ist." Sie erlebe immer wieder Hass und Hetze, nicht mehr nur im Internet, sondern auch auf der Straße, erzählt sie. „Aber Steine werfen? Das hat mit Protesten oder Unzufriedenheit nichts mehr zu tun." Schulze spricht von einer „zunehmenden Verrohung in diesem Wahlkampf", die ihr Sorgen bereite.

Das Spitzenduo Hartmann und Schulze stand am Sonntagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Neu-Ulm auf der Bühne, als plötzlich ein Stein auf die beiden Politiker geworfen wurde. Mittlerweile gibt es einige Details über den mutmaßlichen Täter: Es soll sich um einen 44-Jährigen aus Baden-Württemberg handeln – der Mann gilt als polizeibekannt. Die Delikte, eher niederschwellige Kriminalität, sollen allerdings schon lange zurückliegen. Vor Ort hatten sich Personen aus der Szene der Querdenker, aber auch Sympathisanten der AfD aufgehalten. Nach Polizeiangaben soll der Steinwerfer ein Kritiker der Corona-Maßnahmen sein, als Querdenker soll er bisher aber nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten sein.

