Das Wochenende wird nochmal heiß, dann kommt der Temperaturabfall

Spätsommer-Feeling am Wochenende: In Bayern werden am Wochenende nochmal ungewöhnlich hohe Temperaturen für Mitte September erwartet. Laut dem Deutschen Wetterdienst könnte am Samstag sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Ein Hochdruckgebiet hat schon in den vergangenen Tagen warme Luft nach Bayern gebracht. Das schöne Wetter bleibt noch über das Wochenende im ganzen Freistaat erhalten. In der Nacht auf Samstag bleibt der Himmel klar, es kühlt ab auf Temperaturen zwischen sechs und zwölf Grad.

Zum Start des Oktoberfests am Samstag können sich die Besucher auf viel Sonne freuen. Nach etwas Nebel am Morgen ist er Himmel ab mittags fast überall wolkenlos und die Temperaturen erreichen in Oberbayern und Schwaben 29 Grad, in Mittel- und Unterfranken sogar 30 Grad. Auch der Sonntag wird nochmal sommerlich mit Temperaturen bis zu 27 Grad und nur leichten Wolken in den meisten Regionen Bayerns. In Franken ziehen tagsüber Wolken auf und am späteren Sonntag kann es Schauer und Gewitter geben.

Temperatursturz: Ab Montag kühl und regnerisch

Kommende Woche ist es dann vorbei mit dem Sommer. In der Nacht zum Montag kühlt es deutlich ab. Nach anfangs vereinzelt sonnigen Abschnitten im Südosten Bayerns regnet es in den meisten Regionen leicht bei Temperaturen bis zu 16 Grad. Lokal kann es auch heftigen Regen geben. Im Laufe der Woche wird es sogar noch herbstlicher: Am Dienstag und Mittwoch werden in Bayern nur noch Temperaturen um die zwölf Grad erwartet und es bleibt regnerisch.