Sommer, Sonne, Ferienbeginn: Wetterdienst ruft Hitzewarnung für einen Landkreis aus

Der Sommer ist pünktlich zum Start der Sommerferien in Bayern so richtig angekommen. Freibad, Baggersee, Eisschlecken – alles unter blauen Himmel und mit Sonnenschein möglich. Aber Vorsicht: Sonnencreme nicht vergessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Südwesten Deutschlands bereits erste Hitzewarnungen veröffentlicht. Ein Überblick über die Wettervorhersage für die erste Sommerferienwoche.

Der Dienstag (30. Juli) hält reichlich Sonne bereit. Wolken sind in der Minderzahl. Das Thermometer kletter auf 28 Grad im Bayerischen Wald. Im Raum Aschaffenburg sind sogar 33 Grad möglich. Ein schwacher Wind weht. Für den Landkreis Lindau gilt von 11 bis 19 Uhr eine amtliche Hitzewarnung. Diese könne laut dem DWD für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Der Wetterdienst rät, die Hitze nach Möglichkeit zu meiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Wetter in Bayern: Viel Sonne in dieser Woche

Zwischen zehn und 18 Grad sind es in der Nacht auf Mittwoch (31. Juli). Der Tag selbst wird dann heiß: Zwischen 30 und 35 Grad sind laut DWD drin. Im Südwesten des Freistaats weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Mit den hohen Temperaturen steigt gleichzeitig das Regen- und Gewitterrisiko. Vor allem in Teilen Schwabens und in Alpennähe kann es am Mittwoch krachen.

Ab Mitte der Woche wird es schwülwarm in Bayern

Mit der Nacht auf Donnerstag (1. August) setzt gebietsweise im ganzen Freistaat Regen und teils Gewitter ein. Die Tiefstwerte liegen zwischen 20 und 14 Grad. Donnerstag startet mit einem Mix aus Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Es bleibt warm, wird aber schwül. Die Werte liegen zwischen 26 und 31 Grad. Nachts gibt es gebietsweise schauer- oder gewitterartigen Regen.

Auch in der Nacht auf Freitag (2. August) bleibt es teils regnerisch und gewittrig. Tagsüber ist es oft stark bewölkt. Schauer und Gewitter sind weiterhin möglich. Zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne. Die Temperatur steigt dabei auf maximal 21 bis 26 Grad.