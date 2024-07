Wo der ADAC zu Ferienbeginn Staus befürchtet

Nicht nur die Ballungsräume und Strecken in den Süden, sondern diverse Autobahnen in Deutschland dürften an diesem Wochenende verstopft sein: Mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg nimmt der Urlaubsverkehr ab dem heutigen Freitag noch einmal massiv zu.

Der Allgemeine Deutsche Automobilclub teilt mit, dass das letzte Juliwochenende 2023 das staureichste Wochenende der gesamten Reisesaison im Sommer war. Ähnliches wird auch für diesen Sommer erwartet. Zum Abreiseverkehr, der vor allem aus Bayern und Baden-Württemberg zu erwarten ist, kommt vermutlich der Rückreiseverkehr in andere Bundesländer. In Bremen, Niedersachen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bricht nämlich nun bereits die letzte Woche der Sommerferien an, die Urlauber aus den dortigen Bundesländern machen sich vor dem Schulstart am 5. August wieder zurück auf den Weg nach Hause.

Staurisiko zum Ferienbeginn in Bayern und Deutschland: Strecken um München betroffen

In Bayern kommt hinzu, dass am Wochenende schönes Wetter zu erwarten ist. Viele Menschen im Freistaat könnten deshalb zu spontanen Tages- oder Wochenendtrips aufbrechen, die für zusätzlich erhöhtes Reiseaufkommen sorgen. Die meisten Zwangsstopps werde es an Autobahnbaustellen geben, die entweder sehr lang sind oder bei denen Fahrstreifen reduziert wurden, prognostiziert der ADAC. Viele Baustellen blieben zudem auch während der Reisezeit in den Ferien in Betrieb.

Auch auf der A8, die an Augsburg vorbeiführt, sind Staus zu erwarten. Zudem sind weitere Strecken betroffen, von denen zahlreiche über München führen, etwa die A9, die A96 oder die A95.

Staus auf der Autobahn: Übersicht zu den Sommerferien in Bayern

Das sind laut ADAC die Autobahnstrecken in Deutschland mit dem höchsten Staurisiko in den kommenden Tagen:

Autobahnnetze in den Großräumen Hamburg und München

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

A3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Bad Hersfeld – Erfurt – Dresden

A5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover sowie Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A11 Berlin – Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock – Rostock

A24 Berlin – Hamburg

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A96 München – Lindau

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

(Autobahnstrecken in Bayern fett markiert)