„Sonst sind wir grün, aber tot“: Hubert Aiwanger zielt auf die eigene Klimapolitik

Hubert Aiwangers Leidenschaft für die Jagd ist bekannt - ebenso seine Angewohnheit, politisch auch mal aus der Hüfte zu schießen. Dabei ist dem Chef der Freien Wähler und stellvertretenden Ministerpräsidenten jetzt ein kapitaler „Treffer“ gelungen: Zu den Geschädigten zählen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Aiwangers Parteifreund Thorsten Glauber, der Umweltminister. Letzterer steht sogar im Verdacht, den Landtag beschwindelt zu haben, als er versicherte, dass die bayerische Staatsregierung zu den von ihr beschlossenen Klimaschutzzielen stehe. In Wahrheit hatte diese das Kabinett da schon kassiert. Oder doch nicht? Für den Grünen-Umweltpolitiker Martin Stümpfig steht fest: „Irgendjemand lügt in dem Laden.“

Das hat Hubert Aiwanger zum Klimaschutz gesagt

Auslöser für die Aufregung ist eine Aussage Aiwangers bei der jüngsten Klausur der Freien Wähler. Danach habe Bayern es aufgegeben, bis 2040 klimaneutral zu werden. Neue Zielmarke sei jetzt das Jahr 2045, das auch auf Bundesebene gilt. Diese Aussage des Wirtschaftsministers ist formal falsch, faktisch aber richtig, weil: Verankert ist das Jahr 2040 in einem Gesetz. Dieses kann nur der Landtag ändern. Das hat er nicht getan. Bislang. Denn es gibt da einen Kabinettsbeschluss.

Nach Berichten mehrerer Medien und eigenen Recherchen unserer Redaktion beschloss der Ministerrat bereits am 12. November, das Ziel der Klimaneutralität Bayerns um fünf Jahre zu verschieben. Die Begründung lieferte Ministerpräsident Söder nach der Sitzung in einem Nebensatz. „Wir werden Energiesicherheit und Klimaneutralität und Preiswürdigkeit in der Geschwindigkeit ohne Kernenergie nicht hinbekommen.“ Damals wurde das als Plädoyer für die Rückkehr zur Atomkraft interpretiert und als billige Ausrede, weil die Klimaschutzziele (erst im Jahr 2023 in dieser Form von CSU und FW beschlossen) verfehlt würden. Was Söder damals nicht sagte, war, dass sein Kabinett bereits Tatsachen geschaffen hatte. Auch am Freitag wollte die Staatskanzlei das nicht eingestehen. „Zu möglichen internen Beschlüssen äußert sich die Staatsregierung grundsätzlich nicht“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Klimaschutz: Das hat Söder verschwiegen

Auch Aiwanger, der an jenem Tag daneben stand, sagte damals nichts. Dabei muss der Ministerrats-Beschluss für ihn eine Genugtuung gewesen sein. Im Juni noch hatten Söders Getreue den Wirtschaftsminister öffentlich gerüffelt, als dieser 2040 infrage stellte - jetzt hatte der Niederbayer innerhalb der Regierung Recht bekommen. Politisch haben Aiwanger wie Söder andere Prioritäten als den Klimaschutz. Sie wollen das Verbrenner-Aus rückgängig machen, um die heimische Autoindustrie zu stützen, warnen vor einer Überforderung von Verbrauchern und Wirtschaft. „Sonst sind wir grün, aber tot“, lautet Aiwangers griffige Formel.

Doch der Abschied von den alten Zielen hat seinen Preis. Darauf weist Saskia Reinbeck von Greenpeace Bayern hin. „Das Klimaziel 2040 ist der zentrale Pfeiler einer verlässlichen Energie- und Wirtschaftspolitik. Unternehmen wie Privatpersonen haben sich daran mit ihren wirtschaftlichen Entscheidungen orientiert.“ Zudem fühlt sich Bayerns größte Umweltschutzorganisation getäuscht. Erst im Oktober hatte die von Bund Naturschutz und Staatsregierung gegründete bayerische Klimaallianz die Klimaneutralität bis 2040 bekräftigt.

Hat Umweltminister Glauber im Parlament gelogen?

Tatsächlich tat Umweltminister Thorsten Glauber (FW) noch Mitte Dezember so, als ob nichts gewesen wäre. Er sagte im Landtag: „Bayerns Ziel, 2040 klimaneutral zu werden, steht und dafür arbeitet diese Staatsregierung, dieses Parlament.“ Hat Glauber glatt gelogen? Der Grünen-Energieexperte Stümpfig sagt: „Ich bin schockiert über die Machenschaften der Staatsregierung.“ Stümpfig erinnert auch an alte Aussagen von Ministerpräsident Söder, der mit Blick auf die Folgen des Klimawandels den Schutz des Klimas zur Priorität erklärt hatte. „Entweder verstehen wir die Warnrufe und handeln, oder wir werden langfristig mit dramatischen Folgen konfrontiert“, sagte Söder 2021 in einer Regierungserklärung.

Im Januar 2025 steckt nun Söders Umweltminister Glauber in Erklärungsnot. Das Umweltministerium arbeite weiter an der Umsetzung des Klimaschutzgesetzes, in dem das Jahr 2040 steht. Denn das sei geltendes Recht, so Glauber, und auf dieses habe er sich in seiner Rede bezogen. Entwürfe zur Änderung des Gesetzes gebe es im Umweltministerium nicht. Allerdings: „Eine Angleichung der bayerischen Klimaziele an die Ziele des Bundes ist perspektivisch möglich. Das ist entsprechend Konsens innerhalb der Staatsregierung.“

Wie Aiwanger Söder in Verlegenheit bringt

Möglicherweise ist es aber mit diesem Konsens nicht weit her. Denn am Freitagnachmittag setzte Parteifreund Aiwanger zum Blattschuss auf den bayerischen Klimaschutz an. Er tat kund: Ein Verzicht auf fossile Energien sei in 15 bis 20 Jahren wirtschaftlich nicht zu schaffen.