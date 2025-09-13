„Ein Stück DNA des FC Bayern“: Statue von Franz Beckenbauer steht nun vor der Allianz Arena

Starr, überlebensgroß, ewig: Anlässlich seines Geburtstages wurde die Bronzestatue von FC Bayerns „Kaiser“ Franz Beckenbauer vor der Allianz-Arena in München enthüllt. Beckenbauer wäre am 11. September 2025 80 Jahre alt geworden. Die Statue des wohl berühmtesten deutschen Fußballers zeigt die Legende 20 Monate nach dessen Tod im Sportdress mit Ball am Fuß. Einige Meter entfernt steht die Statue der FCB-Sturm-Ikone Gerd Müller.

Franz Beckenbauer mit Bronze-Statue geehrt: Italienische Künstlerin arbeitete monatelang daran

„Dieses Denkmal ist ein Stück DNA des FC Bayern, in Bronze gegossen“, sagte Vereinspräsident Herbert Hainer in seiner Rede. „Es steht für Beckenbauer und alles, was er verkörpert hat: für Stil, für Haltung – für Bayern.“ Die Kurt-Landauer-Stiftung hat das Werk in Auftrag gegeben.

Franz Beckenbauer starb am 7. Januar 2024 mit 78 Jahren. Foto: Andreas Gebert, dpa (Archivbild)

Die Statue wurde von der italienischen Künstlerin Matilde Romagnol gefertigt. Mehrere Monate lang arbeitete sie an der Statue. Dabei orientierte sie sich an einem Foto Beckenbauers. „Ich habe durch Videos und Fotos die Eleganz von Beckenbauer gelernt – er hat das Spiel studiert, er wusste immer schon im Voraus, was im Spiel passiert; das wollte ich in dem Denkmal veranschaulichen“, sagt die Künstlerin zu den zahlreichen Besuchern, die gekommen waren.

Hoher Besuch zur Enthüllung der Statue

An dem Festakt nahmen neben Heidi Beckenbauer etwa Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus und Sportvorstand Max Eberl sowie Sportdirektor Christoph Freund teil.

Libero, Chartstürmer, Präsident: Franz Beckenbauer, die „Lichtgestalt des deutschen Fußballs“, hatte ein bewegtes Leben. Als Spieler, in Führungspositionen und als langjähriger Präsident des FC Bayern bleibt er unvergessen – die Statue wird dazu ihr Übriges tun.