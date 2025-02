Migrationsstreit mit der Union: Bischof Meier und CSU-Spitzenpolitiker Holetschek treffen sich

Mitten in der aufgeheizten Debatte über den strikteren migrationspolitischen Kurs von CDU und CSU haben sich der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion, Klaus Holetschek, und der Augsburger Bischof Bertram Meier in Augsburg zu einem „intensiven Austausch“ getroffen, wie es hieß. In dem Gespräch, das seit Monaten vereinbart war, ging es am Freitag um gemeinsame Anliegen wie den Schutz des ungeborenen Lebens, aber ausführlich auch um das Thema Migrationspolitik.

Holetschek: „Es ist überdeutlich, dass bei der Migrationspolitik dringender Handlungsbedarf besteht“

Nachdem die Union unter Kanzlerkandidat Friedrich Merz mithilfe von Stimmen der AfD einen Antrag im Bundestag unter anderem zu Zurückweisungen an deutschen Grenzen durchgebracht hatte, kam aus den Kirchen massive Kritik. Auch innerhalb der katholischen Kirche rumorte es. Das Treffen von Bischof Meier, der sich bislang nicht zur Debatte äußerte, mit CSU-Spitzenpolitiker Holetschek könne als Annäherung gedeutet werden, hieß es aus Parteikreisen.

Dies auch vor dem Hintergrund von Aussagen des CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder. Der katholischen wie der evangelischen Kirche kann nicht gefallen haben, was der kürzlich ihn ihre Richtung hin formulierte: Er habe „keine Lust, dass mir ständig irgendwelche selbst ernannten Moralwächter erklären, was wir zu tun haben“. CDU und CSU stünden zu den Kirchen, zu Kreuzen und Religionsunterricht, so Söder. Er wünsche sich jedoch, dass das „auch ein bisschen mehr respektiert wird, dass wir die Einzigen und Letzten sind, die überhaupt zu dieser Idee stehen“.

Meier: Jeder Mensch habe „das Recht auf ein gutes Leben“

Holetschek warnte am Freitag Partei- wie Bistumsangaben zufolge im Gespräch mit Meier vor „einseitigen Sichtweisen“, die an der Realität der Menschen vorbeigingen. Er ließ sich mit den Worten zitieren: „Es ist überdeutlich, dass bei der inneren Sicherheit und auch bei der Migrationspolitik dringender Handlungsbedarf besteht.“ Mit jeder weiteren Gewalttat kehrten mehr und mehr Menschen unserem Staat innerlich den Rücken. „Wenn wir die illegale Migration und ihre Folgen nicht in den Griff bekommen, gewinnen letztlich die Antidemokraten.“

Bischof Bertram Meier warb dafür, dass Politik und Kirche miteinander im Gespräch blieben. „Ich bin überzeugt, nur im gemeinsamen Schulterschluss werden wir die globalen und nationalen Herausforderungen bewältigen“, sagte er im Anschluss. Sowie: Ausnahmslos jeder Mensch sei hier auf dieser Welt zuhause und habe „das Recht auf ein gutes Leben“. Beide betonten, sich „gegen demokratiefeindliche und menschenverachtende Tendenzen“ stellen zu wollen.