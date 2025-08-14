Unter Auto eingeklemmt – Mann stirbt beim Reparieren seines SUVs

Am Mittwochabend ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Rosenheim gestorben. Er wollte an seinem SUV arbeiten und legte sich unter das Auto, teilte die Polizei mit. Dann kippte der Wagenheber weg. Die Ursache dafür konnte bislang nicht geklärt werden.

Zuvor hatte er einen Reifen abmontiert und sein Auto mit einem Wagenheber gestützt. Anschließend kroch der Mann offenbar unter den SUV. Später wurde er laut Polizei leblos unter dem Auto eingeklemmt gefunden. Ein Helfer konnte den Mann befreien und versuchte ihn zu reanimieren, bis die Feuerwehr und Notarzt eintrafen.

Unter Auto eingeklemmt: Mann stirbt im Krankenhaus an Verletzungen

Der 42-Jährige wurde zunächst schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er an seinen Verletzungen. Laut Polizei gab es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Rund 25 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr waren bei dem Einsatz vor Ort. Die Angehörigen des Unfallopfers wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.