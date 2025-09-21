Straßenbahn erfasst Mann: 24-Jähriger wird überrollt und schwer verletzt

Am späten Samstagabend, 20. September, ist ein Mann in München vor eine Straßenbahn gefallen und von ihr überrollt worden. Das teilte die Feuerwehr München mit. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Mann von Tram überrollt: Ursache unbekannt

Wie die Feuerwehr berichtete, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 23.15 Uhr in der Landsberger Straße in München. Der 24-jährige Mann fiel laut Angaben der Feuerwehr vor eine Straßenbahn, die aus der bayerischen Hauptstadt herausfuhr.

Der Fahrer der Tram bremste sofort, dennoch erfasste das Fahrzeug den 24-Jährigen. Der junge Mann geriet unter die Tram – sie kam erst einige Meter weiter zum Stehen.

Tramunfall in München: 24-Jähriger wird schwer verletzt

Als die Rettungskräfte eintrafen, lag der Mann noch immer unter der Tram. Ein Freund kümmerte sich um den Verletzten, bis die Einsatzkräfte den 24-Jährigen versorgten. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Verunglückte nicht unter der Straßenbahn eingeklemmt worden, was die Bergung des Verletzten erleichterte.

Der Mann kam mit schweren Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik. Laut Angaben der Rettungskräfte sei sein Zustand jedoch nicht lebensbedrohlich. Warum genau der Mann vor die Tram fiel, ermittelt aktuell die Polizei. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich vor Ort um den Tramfahrer.