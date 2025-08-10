Nach Schlägerei in Nürnberger Kneipe: Mordkommission ermittelt

In der Nacht auf Sonntag ist es in einer Nürnberger Kneipe zu einer Schlägerei gekommen, teilte die Polizei mit. Jetzt ermittelt die Mordkommission wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Bei der Auseinandersetzung sind nicht nur die Fäuste geflogen.

Den Angaben zufolge stritten sich gegen Mitternacht vier Männer in einer Kneipe im Stadtteil Zerzabelshof. Die Ursache für den Konflikt konnte von der Polizei noch nicht geklärt werden. Bei der handfesten Auseinandersetzung gingen die Männer mit teils abgebrochenen Bierkrügen aufeinander los.

Mann muss nach Schlägerei in Nürnberger Kneipe notoperiert werden

Ein 56-Jähriger soll dabei einem 37-Jährigen eine schwere Schnittverletzung zugefügt haben, so die Polizei. Der Mann musste noch in der Nacht notoperiert werden. Jetzt ermittelt die Nürnberger Mordkommission zu dem Fall. Zudem stellte die Staatsanwaltschaft einen Haftantrag gegen den 56-jährigen Mann.