Brennendes Auto auf der A8: Stau hat sich aufgelöst

Auf der A8 nach Stuttgart ist am Dienstagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Das Fahrzeug stand auf Höhe der Ausfahrt Dachau/Fürstenfeldbruck. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden, auch nach dem Aufheben der Sperrung staute es sich zunächst jedoch weiter. Die Ursache für das Feuer ist bislang unbekannt. Auch über Verletzte wurde am Abend nichts bekannt.

Brennendes Auto auf A8: Stau löst sich am Abend auf

Wegen des brennenden Fahrzeugs staute sich der Verkehr am Dienstag ab dem Autobahnkreuz München-West mehrere Stunden lang bis in den Abend hinein. Gegen 20 Uhr meldete der ADAC auf seiner Website statt einem kilometerlangen Stau nur noch stockenden Verkehr. Zwischenzeitlich hatten Autos und Lastwagen auf einer Länge von rund neun Kilometer gestanden.