Bundeswehr

17:50 Uhr

Ihr Auftrag: Für die Heimat einstehen

Plus Bei Katastrophen im Inland ist die Heimatschutzkompanie der Bundeswehr zur Stelle – oder wenn Kampfjets im Lechfeld bewacht werden müssen. Was motiviert die Soldaten?

Von Matthias Kleber Artikel anhören Shape

In der prallen Sonne stehen sie da, die Männer der Heimatschutzkompanie Schwaben und Oberbayern, in voller Montur - mit Sturmgewehr, Sonnenbrille und Tarnanzug. Sie bewachen die Kampfjets, die bei der "Air Defender 23"-Übung vom Fliegerhorst Lechfeld aus starten. Während die Piloten am Himmel Manöver für einen potenziellen Nato-Bündnisfall trainieren, sorgen die Heimatschützer am Boden für Ordnung. Von ihrem Wachcontainer aus haben sie alles im Blick. Dass sie eigentlich keine aktiven Soldaten der Bundeswehr sind, sondern Ungediente, also Frauen und Männern, die bis dato keine militärische Laufbahn eingeschlagen hatten, sowie Reservisten, ist ihnen nicht anzumerken.

Knapp 1000 Soldatinnen und Soldaten setzen sich in insgesamt sieben Kompanien für den Heimatschutz in Bayern ein. Ihre Aufgabe: die territoriale Verteidigung innerhalb Deutschlands sicherstellen - zum Beispiel, indem sie "kritische Infrastruktur, wie den Fliegerhorst in Lagerlechfeld, bewachen", erklärt Oberstleutnant Andreas Bachmann. Zwei von ihnen sind die Unteroffiziere Jonas Wirt und Niklas Ehlert (Namen redaktionell geändert). Was treibt die beiden Männer an?

