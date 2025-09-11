Probealarm in Deutschland: Warum nicht überall die Sirenen geheult haben

Das Ziel des Warntags ist es, bestehende Warnsysteme unter realistischen Bedingungen zu testen. Es handelt sich also um einen Alarm zur Probe. Sirenen und Handys heulten um 11 Uhr in ganz Deutschland – ganz gleich, ob Warnapps wie Nina oder Katwarn installiert sind oder nicht. Der Warntag findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt. Allerdings sind nicht alle Landkreise betroffen. Warum das so ist.

Bundesweiter Warntag am 11. September 2025: Nicht überall heulten die Sirenen

An vielen Orten Deutschlands wurden fest installierte Sirenen abgebaut. Ein Beispiel dafür ist die bayerische Landeshauptstadt München. Dort gibt es seit den 1990er-Jahren keine Sirenen mehr. Im Ernstfall könnte dies bedeuten, dass Menschen den Alarm der Sirenen nicht mitbekommen. Zwar gehen bei den meisten Menschen auch Warnungen am Handy per Ton los, wer allerdings im Funkloch steckt oder sein Handy schlichtweg nicht bei sich hat, wird womöglich nicht alarmiert.

Ziel des Warntages, welcher seit 2020 in ganz Deutschland durchgeführt wird, ist unter anderem die technische Erprobung der Informationswege.

Zuletzt fand am 24. September 2024 ein bundesweiter Warntag statt. In Bayern gab es zuletzt am 13. März 2025 einen landesweiten Warntag.