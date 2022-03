Corona-Schutz an Schulen: Top oder Flop?

Plus Nach den Ferien sitzen Bayerns Schülerinnen und Schüler weiter mit Maske im Klassenzimmer, testen sich mehrmals die Woche. Nützlich? Unnötig? Das sagen Experten.

Seit vier Monaten tragen Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer Maske – und tun es nach den Faschingsferien auch weiterhin. Am kommenden Montag fallen lediglich die Masken im Sportunterricht. Auch regelmäßige Tests im Klassenzimmer sind weiter Pflicht, PCR-Pool-Tests werden sogar ausgeweitet und ersetzen in den Jahrgangsstufen fünf und sechs ab sofort die als weniger sicher geltenden Schnelltests. Aber ist das Sicherheitsnetz auch die beste Art und Weise, Schülerinnen und Schüler vor Omikron zu schützen, ohne sie gleichzeitig unnötig zu quälen?