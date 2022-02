Landkreis Günzburg

vor 35 Min.

Wegen einer Klage gibt es in vielen Klassenzimmern keine Luftfilter

Plus Die mobilen Luftfilter, die der Kreis seinen Schulen kaufen wollte, kamen wegen eines Rechtsstreits nie an. Mittlerweile will man diese Geräte auch gar nicht mehr.

Von Sophia Huber

In vielen Schulen im Landkreis Günzburg wütet in diesen Wochen die Omikron-Variante, Lehrerinnen und Lehrer fallen aus, viele Schülerinnen und Schüler sind in Quarantäne. Um den Präsenzunterricht zu sichern, erhoffte man sich neben Hygienemaßnahmen und Testungen eigentlich auch eine reine, coronafreie Luft in den Klassenzimmern – mithilfe von Luftfiltern. Eigentlich. Denn viele Schulen im Kreis haben keine mobilen Luftfiltergeräte und werden auch keine mehr bekommen.

