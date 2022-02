Kabinett berät am Dienstag über Corona-Strategie für Bayern

Wie macht Bayern bei Corona weiter? Damit beschäftigt sich am Dienstag das bayerische Kabinett. Bei einer Pressekonferenz wollen Kabinettsmitglieder über die Ergebnisse informieren.

Die Corona-Pandemie beherrscht auch zwei Jahre nach ihrem Beginn die Politik. Die Situation von Kindern in der Omikron-Welle, die aktuellen Regelungen und mögliche Lockerungen: Aktuell gibt es viel zu besprechen. Mit den Folgen der Corona-Pandemie befasst sich das bayerische Kabinett in regelmäßigen Abständen. Auch am Dienstag steht das Thema wieder auf der Agenda des Ministerrats.

Kabinettsmitglieder sprechen auf Pressekonferenz über Ergebnisse der Beratungen

Im Anschluss an die Videoschalte des Kabinetts gibt es um 13 Uhr im Münchner Prinz-Carl-Palais eine Pressekonferenz. Bei der wollen einige Kabinettsmitglieder über die Ergebnisse sprechen: Florian Herrmann, der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, außerdem Finanzminister Albert Füracker, Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Ministerpräsident Markus Söder wird nicht dabei sein.

Interessierte können die Pressekonferenz im Live-Stream auf der Internetseite www.bayern.de, auf Youtube und Facebook verfolgen. Eine Version mit Gebärdensprache und Untertiteln gibt es hier.

Lesen Sie dazu auch