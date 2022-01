Aus der Traum vom Eigenheim? Zuschuss-Stopp bei KfW schockt Häuslebauer

Plus Große Aufregung hat der Stopp der KfW-Förderung im Kreis Augsburg verursacht. Bauträger, Bauherren und Kommunen sehen die Finanzierung ihrer Projekte in Gefahr.

Wer ein energieeffizientes Haus bauen will, muss zwar mehr ausgeben, aber dafür erhält er auch einen Zuschuss von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Bis jetzt. Denn seit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor wenigen Tagen mehrere Förderprogramme für energieeffizientes Bauen stoppen musste, sehen viele, die ein Haus bauen wollen, ihren Traum vom Eigenheim in Gefahr. Denn bei den meisten Bauwilligen ist die Fördersumme fest bei der Finanzierung eingeplant. Für sie ist der Förderstopp eine Hiobsbotschaft.