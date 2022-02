Corona-Pandemie

"Nebenbefund" Corona stellt Kliniken in Schwaben vor Herausforderung

Immer häufiger werden Patientinnen und Patienten in Bayerns Krankenhäusern aufgenommen, die zwar coronainfiziert sind, aber wegen anderer Diagnosen behandelt werden.

Plus In bayerischen Kliniken werden immer mehr Corona-Patienten behandelt, bei denen Covid nur Nebendiagnose ist. Doch das macht die Lage in den Stationen nicht einfacher.

Von Dominik Schätzle

Mit der Ausbreitung der Omikron-Variante und höheren Impfzahlen als bei vergangenen Corona-Wellen scheinen schwere Verläufe von Covid-19 deutlich abzunehmen. Weil gleichzeitig aber die Fallzahlen immer neue Rekorde erreichen, werden weiterhin viele Menschen mit Corona-Infektionen in den bayerischen Krankenhäusern behandelt. Mancherorts gibt es so viele Corona-Patienten wie noch nie. Dass viele von ihnen nur als "Nebenbefund" Covid-19 haben, macht die Situation für die Krankenhäuser nur bedingt leichter - für manche Patientinnen und Patienten ist die Lage gefährlich.

