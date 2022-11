Corona-Pandemie

vor 18 Min.

Wie gut und für wen sind die neuen Corona-Impfstoffe?

Knapp über 62 Prozent der Menschen in Bayern haben eine oder zwei Auffrischungsimpfungen bekommen.

Plus In Bayern haben bisher rund 1,3 Millionen Menschen einen zweiten Booster erhalten – mehr als ein Drittel davon bereits mit einem an Omikron angepassten Vakzin.

Von Stephanie Sartor

Rein statistisch wird in Deutschland derzeit fast jede Sekunde ein Mensch gegen Corona geimpft. Das klingt nach viel – in Wahrheit ist das Impfen aber ziemlich eingeschlafen. Pro Tag werden derzeit etwa 66.000 Impfungen verabreicht. In Spitzenzeiten waren es mehr als anderthalb Millionen. Rund 76 Prozent der Gesamtbevölkerung sind mittlerweile grundimmunisiert. Knapp über 62 Prozent haben eine oder zwei Auffrischungsimpfungen bekommen. Für wen wird eine vierte Spritze überhaupt empfohlen? Wie groß ist die Nachfrage nach den neuen, angepassten Impfstoffen? Und wie gut ist eigentlich deren Wirksamkeit?

