Deutscher Wetterdienst warnt heute vor Dauerregen in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst hat für diesen Sonntag in ganz Südbayern vor Dauerregen gewarnt. In der Nacht seien vom Alpenvorland im Allgäu bis nach Niederbayern schon 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, heißt es im Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes. Am Sonntag kämen noch einmal zehn bis 20 Liter pro Quadratmeter hinzu. Das Wetter soll bis in die Nacht zum Montag hinein regnerisch bleiben. Bisher endet die Dauerregen-Warnung allerdings am Sonntagabend um 18 Uhr.

Wetterdienst warnt vor Dauerregen: Diese Landkreise sind betroffen

Vor allem Landkreise im südlichen Bayern, also im Allgäu, Oberbayern und Teilen Niederbayerns sind vom Dauerregen betroffen. In sogenannten Staulagen – wo Regenwolken nicht so schnell abziehen können – rechnet der Deutsche Wetterdienst damit, dass besonders viel Regen fällt. In den nördlichen Teilen Bayerns kann es hingegen sogar sonnig werden. Die Warnung vor Dauerregen gilt in Bayern für folgende Landkreise und kreisfreien Städte:

Oberallgäu

Kempten

Ostallgäu

Kaufbeuren

Landsberg am Lech

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Fürstenfeldbruck

Starnberg

Bad Tölz-Wolfrathshausen

Freising

Erding

Ebersberg

Rosenheim

Landshut

Mühldorf am Inn

Traunstein

Dingolfing-Landau

Rottal-Inn

Altötting

Berchtesgadener Land

Passau

Nach dem Regen kommt die Sonne: So wird das Wetter in Bayern am Montag

Die Warnung vor Starkregen hatte schon am Samstagnachmittag begonnen und gilt noch bis Sonntag um 18 Uhr. In manchen Regionen rechnet der Deutsche Wetterdienst sogar damit, dass bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Deshalb rät der Deutsche Wetterdienst dazu, vorsichtig zu fahren und Stellen, an denen sich schnell viel Wasser ansammeln könnte – etwa Unterführungen – zu meiden.

In der Nacht zum Montag soll sich der Regen dann aber abschwächen. Als Letztes zieht er im bayerischen Südosten ab. Am Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst dann mit Temperaturen um die 22 Grad im Allgäu und 27 Grad in Franken und an der Donau. Zudem soll es meist sonnig werden.