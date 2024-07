Deutscher Wetterdienst warnt in Teilen Bayerns vor Unwetter am Samstag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vorab vor schweren Gewittern gewarnt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit am Samstagnachmittag ab 13 Uhr über Südbayern ziehen. Gewarnt werde demnach bis Samstagabend um 22 Uhr. Das Unwetter soll vom westlichen Alpenrand in Richtung Osten ziehen.

Noch keine amtliche Unwetterwarnung: DWD erwartet trotzdem starke Gewitter

Während des Gewitters könnten orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 km/h auftreten. Der DWD warnte auf seiner Website auch vor Hagelkörnern im Umfang von rund drei Zentimetern Größe. Dazu käme gegebenenfalls heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter.

Wo genau das Unwetter auftreten werde, sei noch nicht bekannt. Deshalb gelte die Vorabwarnung für ganz Südbayern. Erst im Tagesverlauf plant der DWD die Meldung mit einer amtlichen Warnung der Stufe drei zu aktualisieren. Die frühe Meldung soll es ermöglichen, rechtzeitig Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Üblicherweise treten Unwetter dieser Art lokal sehr begrenzt auf, schreibt der Wetterdienst. Die Vorabmeldung des Unwetters gilt für folgende Landkreise in der Region:

Oberallgäu

Ostallgäu

Landsberg am Lech

Das sind die betroffenen Landkreise in ganz Bayern von Westen nach Osten:

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Fürstenfeldbruck

Starnberg

Bad Tölz-Wolfratshausen

Stand und Landkreis München

Miesbach

Freising

Erding

Ebersberg

Stand und Landkreis Rosenheim

Stand und Landkreis Landshut

Mühldorf am Inn

Traunstein

Berchtesgadener Land

Dingolfing-Landau

Rottal-Inn

Altötting

Stadt und Landkreis Passau

Außerdem soll es zwischen Samstagmittag bis Sonntagmittag jeweils um 14 Uhr zu Dauerregen kommen. Der DWD gab eine Warnung der Stufe zwei heraus. In Landsberg am Lech werden in unterschiedlicher Stärke Regenmengen von 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter erwartet. Im Oberallgäu und Ostallgäu soll es bis Sonntagabend regnen und bis zu 50 Liter pro Quadratmeter fallen.