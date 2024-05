"Gefahr für Leib und Leben": Wetterdienst warnt vor Dauerregen in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt in den kommenden Tagen vor Dauerregen in Bayern. Straßen und Gebäude könnten überflutet werden und auch Erdrutsche sind möglich.

Nach zahlreichen Gewittern in den vergangenen Tagen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun vor Dauerregen in Bayern, der teilweise bis in die Nacht zum Montag andauert. Straßen und Gebäude könnten überflutet werden und auch Erdrutsche sind nicht ausgeschlossen.

Dauerregen in Bayern: Wetterdienst warnt vor Überflutungen und Erdrutschen

Fast der gesamte Freistaat – mit Ausnahme des Ostens – ist von der roten Warnung der Stufe 3 von 4 betroffen, die im Norden vorerst bis Montag um 0 Uhr und im Süden bis Samstagmittag um 12 Uhr gilt. Nach Angaben des DWD herrscht eine "Gefahr für Leib und Leben" durch Überflutungen von Straßen und Gebäuden in der Nähe von Gewässern. Auch Erdrutsche sind nicht ausgeschlossen.

Die größte Gefahr für Unwetter besteht aktuell im Süden und Westen. Von den Allgäuer Alpen bis zum Mangfallgebirge sowie angrenzenden Alpenvorland fallen bis Samstagmittag verbreitet 50 bis 80, in Staulagen bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Im gleichen Zeitraum wird auch im übrigen Schwaben und in weiten Teilen Oberbayerns mit 50 bis 90 Liter pro Quadratmeter gerechnet. In vielen Regionen Niederbayerns sind es 30 bis 50 Liter. In Mittelfranken und den angrenzenden Gebieten fallen bis in die Nacht zum Montag verbreitet 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter, in weiten Teilen der Oberpfalz und des nördlichen Frankens 50 bis 80 Liter.

Der DWD rät, überflutete und gefährdete Gebiete zu meiden, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen und Behinderungen auf Verkehrswegen einzuplanen. Gegebenfalls sollten vorbeugend Hochwasser-Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Neben Dauerregen auch Gewitter in Bayern am Wochenende

Neben dem Dauerregen können sich am Wochenenden auch Gewitter bilden. Am Samstag herrscht laut dem DWD vor allem in Nordbayern ein geringes Risiko, in der Nacht zum Sonntag auch in anderen Regionen. Tagsüber sind dann auch nahe der Donau und in Schwaben Gewitter möglich. Die Höchstemperaturen liegen in den kommenden Tagen bei 13 bis 21 Grad.