Gewitter in Bayern: Überflutete Straßen, Unfälle und Stromausfall am Montag

Am Montag zogen teils schwere Gewitter über Bayern. In Augsburg fiel nach einem Blitzeinschlag der Strom aus, in Niederbayern und Oberbayern kam es zu Überschwemmungen.

Immer wieder ziehen aktuell Gewitter über Bayern. Am Montag mussten Feuerwehr und Polizei deshalb vor allem im Süden und Osten des Freistaats zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Verletzte gab es aber glücklicherweise nicht.

Gewitter in Schwaben: Stromausfall in Augsburg, Unfälle auf der A8

In großen Teilen Augsburgs fiel wegen eines Blitzeinschlags ab etwa 19.30 Uhr der Strom aus. Der Blitz habe laut den Stadtwerken zwei Umspannwerke lahmgelegt, sagte ein Sprecher der Polizei. Manche Haushalte melden den Ausfall des Internets, andere waren komplett vom Stromnetz abgeschnitten, in der Innenstadt und anderen Stadtteilen sind auch die Ampelanlagen ausgefallen. Laut den Stadtwerken hat sich die Lage gegen 21.10 Uhr wieder stabilisiert. Die Polizei meldete insgesamt etwa 50 Einsätze im Zusammenhang mit dem Gewitter.

Auf der A8 in Schwaben kam es am Montagabend zu zwei Unfällen wegen Aquaplanings. Sie ereigneten sich im Landkreis Augsburg zwischen Zusmarshausen und Adelsried, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzt wurde niemand. Bei Bad Grönenbach wurde zudem eine Straße überschwemmt.

Überschwemmungen in Niederbayern und Oberbayern am Montag

Auch Niederbayern – vor allem die Gegend von Straubing – litt am Montag unter starken Regenfällen. Keller und Straßen wurden überflutet. Auch in Oberbayern habe es einige Überschwemmungen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach waren vor allem Weilheim und Rosenheim betroffen. In Gars am Inn brannte am späten Montagabend ein Sägewerk. Als Ursache für das Feuer vermutet die Polizei einen Blitzeinschlag.

Wetterdienst erwartet am Dienstag keine Gewitter in Bayern

Bereits am Mittag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung für Montagabend für Schwaben und Oberbayern herausgegeben. Es könne auch hageln und gewittern. Bäume, Hochspannungsleitungen, Gerüste und andere Objekte könnten umstürzen, Äste und Dachziegel herabgerissen werden. Straßen, Unterführungen und Keller könnten überflutet werden. Der DWD warnte auch vor Erdrutschen sowie Aquaplaning.

Am Dienstag werden in Bayern keine Gewitter erwartet. Der Morgen startete – mit Ausnahme von Unterfranken – regnerisch. Bis zum Nachmittag ziehen sich die Niederschläge an die Alpen und zum südlichen Bayerischen Wald zurück. Später lässt der Regen auch dort nach. Es wird zunehmend freundlich und es sind nur noch vereinzelt kurze Schauer möglich.