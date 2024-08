Wetterdienst warnt heute vor Dauerregen in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Nach mehreren sommerlichen und heißen Tagen hat die neue Woche in Bayern mit vielen Wolken und Regen begonnen. In den kommenden Tagen wird es aber wieder sonniger und mit bis zu 31 Grad auch heiß.

Dauerregen-Warnung für Bayern heute: Betroffene Regionen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Montag in Südosten Bayerns bis vorerst 14 Uhr mit der Stufe 2 von 4 vor Dauerregen. Es werden Niederschlagsmengen um 30 Liter pro Quadratmeter erwartet. Vereinzelte Straßen und Unterführungen könnten überflutet werden. Der DWD rät, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen und überflutete Abschnitte zu meiden. Diese Landkreise sind von der Warnung betroffen:

Altötting

Bad Tölz-Wolfratshausen

Berchtesgadener Land

Cham

Dachau

Deggendorf

Dingolfing-Landau

Ebersberg

Eichstätt

Erding

Freising

Freyung-Grafenau

Fürstenfeldbruck

Kehlheim

Landshut

München

Mühldorf am Inn

Neustadt an der Waldnaab

Passau

Pfaffenhofen an der Ilm

Regen

Regensburg

Rosenheim

Rottal-Inn

Schwandorf

Starnberg

Straubing-Bogen

Traunstein

In Franken klingt der Regen bald, in der Oberpfalz bis Mittag ab. In Unterfranken scheint sogar später die Sonne. In Südbayern, besonders an den Alpen, hält der Regen teilweise bis zum Nachmittag an. Die Temperatur steigt dabei im Alpenvorland kaum über 18 Grad, sonst kann es bis zu 24 Grad warm werden.

Wetter in Bayern in dieser Woche: erst Regen, dann Sonne

In der Nacht zum Dienstag klart der Himmel auf. In Tallagen und Flussniederungen können vereinzelte Nebelbänke entstehen. Tagsüber scheint dann phasenweise die Sonne. Vor allem in Niederbayern und am östlichen Alpenrand bleibt es aber stark bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 22 Grad in den Allgäuer Alpen und 28 Grad in Unterfranken.

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. In der Südhälfte Bayerns fällt zeitweise auch leichter Regen. Die Temperatur steigt auf maximal 20 bis 25 Grad.

Am Donnerstag erwartet der DWD dann viel Sone. Lediglich in den Alpen gibt es am Nachmittag ein geringes Schauerrisiko. Dabei wird es zwischen 23 und 28 Grad warm.

Ähnlich wird das Wetter in Bayern am Freitag. Es bleibt größtenteils trocken und die Sonne scheint. Mit bis zu 31 Grad wird es wärmer als an den Tagen zuvor.