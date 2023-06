Blitz und Donner: Wie verhält man sich richtig bei einem Gewitter?

Von Bäumen fernhalten, nicht Duschen und den Fernseher ausstecken: Es gibt allerlei Tipps und Mythen darüber, wie man sich bei einem Gewitter richtig verhält. Hier finden Sie eine Übersicht.

Blitz, Donner und Regen: Vor allem an heißen Sommertagen sind Gewitter keine Seltenheit. Oft kündigen sie sich durch Wolken an, manchmal kann es aber auch schnell gehen und man schafft es nicht mehr rechtzeitig nach drinnen. Damit es dann nicht gefährlich wird, sollte man einige Dinge beachten. Hier lesen Sie, wie sie sich bei einem Gewitter am besten verhalten sollten.

Wie erkennt man, dass ein Gewitter aufzieht?

Zieht ein Gewitter auf, kündigt sich dieses vor allem durch Wolken an. Werden die Haufenwolken immer größer und mächtiger und zerfransen die Kanten an der Oberseite der Wolken, könnten das Anzeichen für Schauer und Gewitter sein. Auch hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit können ein Indikator sein. Nähert sich ein Gewitter, ist Donner zu hören oder Wetterleuchten zu sehen. Spätestens dann sollte man sich einen Unterschlupf suchen.

Wie verhält man sich bei Gewitter im Freien?

Gefährlich bei einem Gewitter sind vor allem die Blitze. Diese treffen am ehesten hohe, im Gelände hervorragende Punkte. Daher rät der Deutsche Wetterdienst, sich möglichst weit von allen hohen Objekten (zum Beispiel von Strommasten, Aussichtstürmen und einzelnen Bäumen) zu entfernen, wenn man während eines Gewitters keinen Unterschlupf in einem Gebäude suchen kann. Auch Hügel, Seen und Flüsse sollte man meiden. Hat man einen Regenschirm dabei, sollte man diesen schließen.

Idealerweise sucht man sich auf einem freien Gelände eine Senke. Am besten ist es, wenn man noch eine isolierte Unterlage hat. Schuhe sind dafür gut geeignet. Noch besser ist es, wenn man einen Rucksack dabei hat und diesen unter die Füße legt. Denn wenn ein Blitz in der Nähe einschlägt, könnte die Spannung auf die Person übertragen werden. Zudem sollte man in die Hocke gehen - mit eng beieinander stehenden Füßen, damit man eine geringe Schrittspannung hat. So verringert man bei einem Blitzeinschlag in der Nähe ebenfalls mögliche Folgen für die eigene Gesundheit, etwa Herzprobleme.

Wie verhält man sich bei Gewitter im Gebirge?

Befindet man sich während eines Gewitters im Gebirge, sollte man sich nicht an Waldrändern, in Nischen in und unter frei stehenden Felsblöcken oder an frei stehenden Bäumen aufhalten. Auch ein Zelt ist bei einem Gewitter kein sicherer Aufenthaltsort, so der Deutsche Alpenverein. Er rät, sich mitten im Wald oder in Mulden von freien Bergwiesen aufzuhalten. Auch Felshöhlen bieten Schutz. Dort sollte man aber mindestens 1,5 Meter Abstand zur Felswand halten. Am besten ist eine Schutzhütte, möglichst mit ausreichender Blitzschutzanlage.

Bei einem Gewitter sollte man vor allem ausgesetzte Grate und Erhebungen wie Gipfelkreuze und Felstürme schnell verlassen. Auch von Gewässern sollte man sich fernhalten. Wichtig ist auch, dass man alle metallenen Ausrüstungsgegenstände wie Eispickel und Steigeisen mit ausreichend Abstand ablegt und den Abstand zu seinen Tourenpartnerinnen und -partnern vergrößert. Auch im Gebirge sollte man dann am richtigen Ort die oben beschriebene Schutzposition einnehmen.

Wie verhält man sich bei Gewitter auf dem Wasser?

Wer sich bei einem Gewitter auf oder in einem See befindet, muss sich ans Ufer begeben. Denn Wasser leitet einen Blitz noch 100 Meter vom Einschlagsort entfernt. Einen wirksamen Schutz vor Blitzen gibt es auf Booten quasi nicht. Offene Boote sollten sich bei Gewittern deshalb, genauso wie Schwimmer oder Taucher, nicht auf einem Gewässer aufhalten.

Wie verhält man sich in der Wohnung bei einem Gewitter?

Schlägt ein Blitz unmittelbar in der Nähe ein, kann sich die Spannung über das Wasserleitungsnetz weiter ausbreiten. Aus diesem Grund sollte man während eines Gewitters besser nicht duschen. Auch wenn die Gefahr minimal ist, gilt das auch für das Geschirrspülen von Hand und generell den Kontakt mit Leitungswasser.

Ähnlich wie über die Wasserleitung kann die Spannung nach einem Blitzeinschlag auch auf Strom- und Telefonleitungen überspringen. Wenn kein innerer Blitzschutz installiert ist, wird es gefährlich. Deshalb sollte man Telefonate mit schnurgebundenen Telefonen besser nicht während eines Gewitters führen. Ein Telefonat mit einem schnurlosen Telefon oder mit einem Handy ist aber unbedenklich.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte fachmännisch einen inneren Blitzschutz im Haus installieren lassen, der die elektronischen Geräte vor Überspannungsschäden schützt. Um ganz sicherzugehen, kann man besonders teure und empfindliche Elektronik wie den Fernseher oder auch den Laptop trotzdem vom Netz nehmen.