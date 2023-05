Und dann gesteht Rupert Stadler doch noch

Von Stefan Stahl - 11:59 Uhr Artikel anhören Shape

Der frühere Audi-Chef hat sich knapp acht Jahre für den Akt der Reue Zeit genommen. Am Ende lockte ihn Richter Stefan Weickert mit dem unwiderstehlichen Angebot der Freiheit.

Dass es der frühere Audi-Chef Rupert Stadler mit dem Gestehen eilig hätte, kann man nicht behaupten. Schließlich liegt es schon knapp acht Jahre zurück, dass der Abgas-Betrug im Volkswagen-Konzern mit Audi als besonders fleißiger Manipulations-Tochter von Werten gesundheitsgefährdender Stickoxide aufflog. Und der Prozess gegen den Manager dauert bereits beinahe zwei Jahre und acht Monate an. Insofern gehört ein gesteigertes Maß an Entschleunigung dazu, erst jetzt am 168. Gerichtstag im Hochsicherheits-Saal-Bunker unter dem Münchner Gefängnis Stadelheim sein Herz auszuschütten, nachdem Richter Stefan Weickert Stadler wie anderen Angeklagten eine Bewährungsstrafe von eineinhalb bis zwei Jahren bei einem „vollumfänglichen Geständnis“ in Aussicht gestellt hat. Der Manager gilt zwar nach einem Urteil als vorbestraft, muss aber nicht ins Gefängnis. Der Lockruf der Freiheit löst die Zunge.

Da Stadler schon mit einem schüchternen „Ja“ seinen Reue-Willen gegenüber Gericht vorab kundgetan hat, war klar, dass er am Dienstag auspackt. Bislang ließe sich die Devise des Bayern mit der Aufschrift eines beharrlich in der Nähe der hohen weißen Stadlheimer Gefängniswand parkenden Trabant P601 Kombi erläutern. Auf dem grau-schwarzen, ordentlich verdreckten Auto steht in farblich zum Dachgepäckträger passender grüner Schrift auf der Heckscheibe des Trabant-Treffen erprobten Anti-SUVs: „Hetz mich nicht!“

