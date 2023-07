Rückschlag bei der Digitalisierung von Schulen?

Plus Mit dem Digitalpakt finanziert der Bund WLAN, Tablets und Software tausender Schulen mit. Jetzt wackelt das Förderpaket. Kultusminister Piazolo warnt die Regierung vor einem Wortbruch.

Die Digitalisierung an Bayerns Schulen ist möglicherweise bald von einer erheblichen Finanzlücke bedroht. Die 16 deutschen Kultusministerinnen und -minister fürchten, dass der Bund aus dem sogenannten Digitalpakt Schule aussteigen könnte – und wollen das nicht hinnehmen. "Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie die Zusagen aus dem Koalitionsvertrag auch halten wird", fordert Bayerns Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) gegenüber unserer Redaktion. Noch bis Mai 2024 können die Länder Mittel aus dem 6,5 Milliarden Euro schweren Förderpaket abschöpfen – etwa für neue Internetanschlüsse, Tablets oder Software. Von der Bundesbildungsministerin sei stets bekräftigt worden, dass der Digitalpakt anschließend fortgesetzt werde, sagt Piazolo. Er nehme FDP-Ministerin Bettina Stark-Watzinger und ihr Haus beim Wort. Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause aber hat die Bundesregierung den Haushaltsentwurf für 2024 verabschiedet. Vorgesehene Mittel für die Schul-Digitalisierung? Keine.

Dabei ist Unterstützung vom Bund dringend nötig, betont Stefan Düll, der neue Präsident des mächtigen Deutschen Lehrerverbands und Schulleiter am Justus-von-Liebig Gymnasium in Neusäß (Kreis Augsburg): "Die Kommunen beschäftigen mithilfe des Geldes auch IT-Fachpersonal, das sich um die digitale Ausstattung der Schulen kümmert. Man darf die Schulen nicht auf Geräten sitzen lassen, wenn diese dann ausgenudelt sind."