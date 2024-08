Ehrgeizige Projekte der Landesgartenschau 2028 in Donauwörth

Im Eiltempo kam Donauwörth zur Landesgartenschau und im Eiltempo gilt es nun auch, eine Vielzahl an Projekten auf den Weg zu bringen, um dann von Mai bis Oktober 2028 Touristen und Einheimische mit einem überdimensionalen „Sommerfest“ zu begeistern. Am 25. Juni hatte der Stadtrat in Penzberg beschlossen, seine Zusage zur Gartenschau zurückzugeben und machte damit den Weg frei für einen Nachrücker. Am 24. August bekam Donauwörth den Zuschlag und in rund drei Jahren und acht Monaten muss alles fix und fertig sein.

