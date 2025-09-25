DWD warnt vor Dauerregen: Diese Landkreise in Bayern sind betroffen

Von dem traumhaften Spätsommerwetter zum Wiesnstart am vergangenen Wochenende mit teils 27 Grad und strahlendem Sonnenschein ist nicht mehr viel geblieben. Wie schon am vergangenen Montag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch im Westen von Bayern vor Dauerregen. In Ostbayern galt eine Warnung wegen Sturmböen, in vielen Regionen drohten außerdem Überflutungen. Am Donnerstag warnt der DWD nur noch in wenigen Landkreisen vor Dauerregen.
Im Nordosten von Bayern gilt derzeit in einigen Landkreisen eine amtliche Warnung der Stufe zwei vor Dauerregen. In diesen Gebieten werden laut den Meteorologen des DWD Niederschlagsmengen zwischen 35 und 50 Litern pro Quadratmeter erwartet. In Staulagen können sogar Mengen bis 60 Liter pro Quadratmeter erreicht werden. Es kann vereinzelt zu Überflutungen von Straßen und Unterführungen kommen. Der DWD empfiehlt, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen und überflutete Abschnitte zu meiden. Die Warnung gilt derzeit bis Donnerstagnachmittag, 15 Uhr.
Folgende Landkreise sind von dieser Warnung betroffen:
- Kronach
- Kulmbach
- Stadt und Landkreis Hof
- Wunsiedel im Fichtelgebirge
- Tirschenreuth
Warnung vor Dauerregen in Nordschwaben und Westfranken am Mittwoch
Am Mittwoch war ein wesentlich größerer Teil Bayerns betroffen. Für diese Landkreise sprach der DWD eine Wetterwarnung aus:
- Dillingen an der Donau
- Donau-Ries
- Neuburg-Schrobenhausen
- Eichstätt
- Weißenburg-Gunzenhausen
- Stadt und Landkreis Ansbach
- Neustadt an der Aisch — Bad Windsheim
- Kitzingen
- Stadt und Landkreis Würzburg
- Main-Spessart
- Stadt und Landkreis Aschaffenburg
- Stadt und Landkreis Schweinfurt
- Haßberge
- Lichtfels
- Stadt und Landkreis Coburg
- Kronach
- Stadt und Landkreis Bamberg
- Forchheim
- Erlangen-Höchstadt und Stadt Erlangen
- Stadt und Landkreis Fürth
- Stadt Nürnberg
- Nürnberger Land
- Stadt Schwabbach
- Roth
- Kreis Bad Kissingen
- Kreis Rhön-Grabfeld
- Kreis Kulmbach
- Kreis Tirschreuth
- Kreis Neustadt a. d. Waldnaab
- Kreis Schwandorf
- Neumarkt in der Oberpfalz
- Amberg-Sulzbach
- Stadt Amberg
In Kreis und Stadt Ansbach gab es eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen (Warnstufe 3). Dabei wurden von den Experten des Wetterdienstes Niederschlagsmengen zwischen bis 40 Liter pro Quadratmeter erwartet. Es bestand laut DWD Gefahr für Leib und Leben durch Überflutungen von Straßen, Unterführungen und gewässernahen Gebäuden sowie mögliche Erdrutsche. Empfohlen wurde, überflutete und gefährdete Abschnitte zu meiden, Verhalten im Straßenverkehr anzupassen, Behinderungen auf Verkehrswegen einzuplanen, gegebenenfalls vorbeugend Hochwasser-Schutzmaßnahmen zu treffen, bei drohender oder bereits bestehender Überflutung Keller sofort zu verlassen und sich über die Hochwasserlage unter www.hochwasserzentralen.de zu informieren.
In Ostbayern warnte der DWD Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h
Im Osten von Bayern an der Grenze zu Tschechien und im nördlichen Franken warnte der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen. Auch hier handelte es sich um eine Warnung der Stufe zwei. Laut der Prognose des DWD traten oberhalb von 800 Metern Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h und 80 km/h aus nordöstlicher Richtung auf. Es bestand Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände. Die Handlungsempfehlungen des DWD waren, frei stehende Objekte zu sichern, Zelte und Abdeckungen zu befestigen und im Freien auf herabfallende Gegenstände zu achten.
Für folgende Landkreise galt diese Wetterwarnung:
- Stadt und Landkreis Hof
- Kreis und Stadt Passau
- Wunsiedel im Fichtelgebirge
- Stadt und Landkreis Bayreuth
- Neustadt an der Waldnaab
- Schwandorf
- Kreis Tirschenreuth
- Cham
- Straubing-Bogen und Stadt Straubing
- Regen
- Deggendorf
- Freyung-Grafenau
- Stadt und Landkreis Passau
- Rhön-Grabfeld
- Bad Kissing
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden