DWD warnt vor Dauerregen: Diese Landkreise in Bayern sind betroffen

Von dem traumhaften Spätsommerwetter zum Wiesnstart am vergangenen Wochenende mit teils 27 Grad und strahlendem Sonnenschein ist nicht mehr viel geblieben. Wie schon am vergangenen Montag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch im Westen von Bayern vor Dauerregen. In Ostbayern galt eine Warnung wegen Sturmböen, in vielen Regionen drohten außerdem Überflutungen. Am Donnerstag warnt der DWD nur noch in wenigen Landkreisen vor Dauerregen.

Im Nordosten von Bayern gilt derzeit in einigen Landkreisen eine amtliche Warnung der Stufe zwei vor Dauerregen. In diesen Gebieten werden laut den Meteorologen des DWD Niederschlagsmengen zwischen 35 und 50 Litern pro Quadratmeter erwartet. In Staulagen können sogar Mengen bis 60 Liter pro Quadratmeter erreicht werden. Es kann vereinzelt zu Überflutungen von Straßen und Unterführungen kommen. Der DWD empfiehlt, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen und überflutete Abschnitte zu meiden. Die Warnung gilt derzeit bis Donnerstagnachmittag, 15 Uhr.

Folgende Landkreise sind von dieser Warnung betroffen:

Kronach

Kulmbach

Stadt und Landkreis Hof

Wunsiedel im Fichtelgebirge

Tirschenreuth

Warnung vor Dauerregen in Nordschwaben und Westfranken am Mittwoch

Am Mittwoch war ein wesentlich größerer Teil Bayerns betroffen. Für diese Landkreise sprach der DWD eine Wetterwarnung aus:

Dillingen an der Donau

Donau-Ries

Neuburg-Schrobenhausen

Eichstätt

Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt und Landkreis Ansbach

Neustadt an der Aisch — Bad Windsheim

Kitzingen

Stadt und Landkreis Würzburg

Main-Spessart

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Haßberge

Lichtfels

Stadt und Landkreis Coburg

Kronach

Stadt und Landkreis Bamberg

Forchheim

Erlangen-Höchstadt und Stadt Erlangen

Stadt und Landkreis Fürth

Stadt Nürnberg

Nürnberger Land

Stadt Schwabbach

Roth

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Kulmbach

Kreis Tirschreuth

Kreis Neustadt a. d. Waldnaab

Kreis Schwandorf

Neumarkt in der Oberpfalz

Amberg-Sulzbach

Stadt Amberg

In Kreis und Stadt Ansbach gab es eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen (Warnstufe 3). Dabei wurden von den Experten des Wetterdienstes Niederschlagsmengen zwischen bis 40 Liter pro Quadratmeter erwartet. Es bestand laut DWD Gefahr für Leib und Leben durch Überflutungen von Straßen, Unterführungen und gewässernahen Gebäuden sowie mögliche Erdrutsche. Empfohlen wurde, überflutete und gefährdete Abschnitte zu meiden, Verhalten im Straßenverkehr anzupassen, Behinderungen auf Verkehrswegen einzuplanen, gegebenenfalls vorbeugend Hochwasser-Schutzmaßnahmen zu treffen, bei drohender oder bereits bestehender Überflutung Keller sofort zu verlassen und sich über die Hochwasserlage unter www.hochwasserzentralen.de zu informieren.

In Ostbayern warnte der DWD Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h

Im Osten von Bayern an der Grenze zu Tschechien und im nördlichen Franken warnte der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen. Auch hier handelte es sich um eine Warnung der Stufe zwei. Laut der Prognose des DWD traten oberhalb von 800 Metern Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h und 80 km/h aus nordöstlicher Richtung auf. Es bestand Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände. Die Handlungsempfehlungen des DWD waren, frei stehende Objekte zu sichern, Zelte und Abdeckungen zu befestigen und im Freien auf herabfallende Gegenstände zu achten.

Für folgende Landkreise galt diese Wetterwarnung:

Stadt und Landkreis Hof

Kreis und Stadt Passau

Wunsiedel im Fichtelgebirge

Stadt und Landkreis Bayreuth

Neustadt an der Waldnaab

Schwandorf

Kreis Tirschenreuth

Cham

Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Regen

Deggendorf

Freyung-Grafenau

Stadt und Landkreis Passau

Rhön-Grabfeld

Bad Kissing